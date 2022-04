O que está em jogo para Bolsonaro no julgamento da Eletrobras no TCU

Com menos de nove meses para acabar o mandato de Jair Bolsonaro e a gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia, o governo corre contra o tempo para cumprir a promessa de entregar um Estado mais enxuto com as desestatizações e tem a privatização da Eletrobras como grande desejo. O Executivo aguarda a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) para que consiga viabilizar o processo ainda no primeiro semestre deste ano, mas resistências podem adiar ou até mesmo inviabilizar a operação.

A primeira etapa sobre a privatização foi aprovada em fevereiro, mas a operação ainda está pendente de aprovação na segunda fase, que avalia o modelo de venda proposto pela União. O governo optou pelo modelo de capitalização, oferecendo ações da empresa na bolsa de valores. Na tarde desta quarta-feira, os ministros do TCU darão seus pareceres sobre essa segunda fase em votação no plenário do tribunal. A maior preocupação do governo é com as sinalizações de que uma ala contrária ao processo deve exigir um pedido de vista (tempo de análise) maior do que o esperado. O ministro Vital do Rêgo já informou que pedirá um tempo de vista de sessenta dias, prazo máximo para análise autorizado pelo Tribunal. Usualmente, os pedidos giram em torno de vinte dias.

A votação de hoje pode dar fortes sinalizações se a privatização da Eletrobras deve acontecer ainda este ano, como planejado pelo governo. O Governo espera uma resposta do TCU sobre o processo de privatização até o dia 13 de maio, mas o tempo de vista pode adiar a questão para agosto ou para o próximo ano. O ministro Jorge Oliveira, nomeado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem é amigo, está tentando repetir o feito utilizado pra viabilizar o leilão 5G, buscando convencer os ministros a reduzir o tempo de vista para sete dias. No leilão do 5G, o ministro convenceu os demais membros a reduzirem o pedido de trinta para sete dias.