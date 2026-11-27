O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a carne brasileira de “dopada” e celebrou as restrições europeias às importações durante um encontro com representantes do setor agrícola, na quarta-feira, 25. Na ocasião, associou o bloqueio à sua atuação contra o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

A declaração provocou reação do governo brasileiro e de entidades do setor. Em nota conjunta divulgada na quinta-feira, 26, os ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores afirmaram que a fala dissemina desinformação e classificaram como política a natureza das restrições impostas ao Brasil.

A discussão envolve exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. As regras passaram a condicionar o acesso de fornecedores estrangeiros ao mercado do bloco em setembro e atingiram diferentes produtos brasileiros, incluindo carne bovina, aves e mel.

O que motivou a restrição europeia

Desde 3 de setembro, os países que exportam determinados produtos de origem animal à União Europeia precisam garantir que os animais não receberam antimicrobianos para acelerar o crescimento ou aumentar a produtividade. Também há restrições a substâncias reservadas ao tratamento de determinadas infecções humanas.

As exigências valem para toda a vida do animal. A avaliação, portanto, envolve os controles sobre o processo produtivo, além das verificações realizadas nas mercadorias que chegam às fronteiras. Segundo a Comissão Europeia, as medidas integram o combate à resistência aos antimicrobianos.

No regulamento que retirou o Brasil da lista de fornecedores autorizados para determinadas categorias, o bloco afirmou não ter recebido garantias suficientes de que o país cumpriria as novas condições no prazo estabelecido. A justificativa apresentada se refere às garantias de controle da produção, e não a uma constatação de contaminação de toda a carne brasileira.

O peso do mercado europeu

A União Europeia representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). A entidade afirma que os embarques nacionais complementam a produção europeia e contribuem para o abastecimento do bloco.

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Em manifestação pública, a associação contestou a expressão utilizada por Macron e afirmou que a restrição decorre de novas exigências regulatórias, sem comprovação de riscos à saúde dos consumidores. A Abiec também classificou a medida como política e protecionista e cobrou equilíbrio nos compromissos comerciais entre os dois blocos.

A relação com o acordo do Mercosul

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está em aplicação provisória desde maio, apesar da oposição francesa. As condições sanitárias para a entrada de produtos no mercado europeu continuam sendo exigidas independentemente das reduções tarifárias previstas no tratado.

Ao falar aos agricultores, Macron apresentou as restrições à carne brasileira como resultado da pressão francesa por controles mais rigorosos. O governo brasileiro, por sua vez, afirmou que o uso de medidas sanitárias para fins protecionistas contraria as regras da Organização Mundial do Comércio e o espírito do acordo com o Mercosul.

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Na nota conjunta, os ministérios citaram o histórico brasileiro de fornecimento de proteína animal e as conclusões favoráveis de uma auditoria europeia nas cadeias de aves e mel.

A avaliação dessas duas cadeias não representa uma autorização para a carne bovina. A Comissão Europeia esclarece que a lista de fornecedores é específica por produto, de modo que um país pode ser autorizado a exportar determinadas categorias e permanecer impedido de vender outras.

O governo brasileiro informou que poderá recorrer aos instrumentos disponíveis para defender os interesses dos produtores e exportadores. Pelas regras europeias, a retomada das vendas depende da apresentação das garantias exigidas e da atualização da lista de países autorizados pelo bloco.