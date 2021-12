O que esperar da decisão de política monetária do Fed

No final da tarde desta quarta-feira, 15, o Federal Reserve Bank, o banco central dos Estados Unidos, vai divulgar a decisão sobre a política monetária americana e o presidente do Fed, Jerome Powell, discursará no que certamente tratá pistas sobre para onde vai o juros americanos e quando a compra de Títulos Públicos será encerrada, no chamado tapering.

O mercado ainda está dividido, mas grande parte espera que em março do ano que vem se encerre o programa que do início de 2020 a novembro de 2021 injetou mensalmente 120 bilhões de dólares na economia. Em novembro, o ritmo do programa já foi reduzido em 15 bilhões de dólares – 10 bilhões em compras de títulos do Tesouro americano e 5 bilhões em títulos indexados a hipotecas.

Caso as projeções se confirmem, o terreno estará preparado para a alta dos juros americanos em 2022. Já há quem precifique três altas de 0,25% no ano que vem e alguns analistas esperam, ainda, que no segundo semestre do ano que vem o Fed passará a comprar títulos, em uma reversão de sua política monetária.

Com a alta dos juros americanos, os títulos de renda fixa por lá passam a ser mais atrativos, havendo assim a saída de dólares de países emergentes, como o Brasil, para investimentos mais seguros, como mostra VEJA desta semana.”Essa decisão é o evento mais importante da semana e até do mês”, classifica Victor Beiruty, analista da Guide Investimentos.

Essas apostas passaram a ser intensificadas após o dia 30 de novembro, após a reeleição de Powell ao cargo ser confirmada pela Casa Branca. Na ocasião, o presidente do Fed mudou o tom e afirmou que a inflação é de fato preocupante para o país e sinalizou a aceleração do tapering. Desde então, os dados de emprego e inflação vêm confirmando a afirmação de Powell. Divulgada na sexta-feira, 15, a inflação em novembro ficou em 6,8% em números anualizados, a maior alta desde junho de 1982. Além disso, o mercado de trabalho se recupera bem e, apesar de ainda não ter recuperado o patamar pré-pandemia, atingiu os índices mais baixos desde março de 2020.

