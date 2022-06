O recado do ministro de Minas e Energia sobre o preço dos combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta terça-feira, 21, a deputados, que não é possível interferir na política de preço dos combustíveis da Petrobras. A declaração vem um dia depois do pedido de demissão de José Mauro Coelho da presidência da companhia, após ser duramente pressionado pelo governo justamente por ter autorizado um novo reajuste na gasolina (5%) e no diesel (14%).

“Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e honestamente, preço é uma decisão da empresa e não do governo”, afirmou, e lembrou dos marcos legais que impedem a intervenção do governo na administração da empresa.

Sachsida, que foi secretário do Ministério da Economia até maio, foi alçado a cadeira de Minas e Energia justamente após reajuste nos preços da Petrobras. No início de maio, a petroleira autorizou um aumento de 9% nos valores do diesel e, no dia seguinte, Bolsonaro trocou Bento Albuquerque, entçao ministro, por Sachisida, bolsonarista de primeira hora e homem de confiança de Guedes. Na semana seguinte, foi Sachsida quem assinou a demissão de José Mauro Coelho — que estava há apenas 40 dias no cargo — e a indicação de Caio Mario Paes de Andrade, seu colega de ministério da Economia, para a presidência da estatal. Coelho estava a frente da Petrobras enquanto a petroleira seguia o rito para a avaliação do nome de Andrade e a convocação da assembleia geral para oficializar a indicação.

“Eu entendo que muitos dos senhores são cobrados pela população, porque é difícil para a população entender porque o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui eu preciso ser claro: não é possível interferir no preço dos combustíveis”, disse o ministro, durante audiência pública.

A fala do ministro vai no sentido oposto do que pensa seu chefe, Jair Bolsonaro. Na noite de segunda-feira, a apoiadores, o presidente definiu os preços da Petrobras como “abuso” e voltou a subir a cobrança por uma CPI para investigar a estatal. Vale lembrar que a alta do preço dos combustíveis e o impacto na inflação são algumas das principais preocupações na corrida do pré-candidato Bolsonaro na disputa da reeleição.