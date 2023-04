O que diz a Shopee sobre fim da isenção de tributação de encomendas

O fim da isenção de imposto de importação para encomendas no valor de até 50 dólares, anunciado pela Receita Federal, acerta em cheio grandes varejistas asiáticas que enviam compras ao Brasil.

Entre as lojas que fazem sucesso por aqui, e são afetadas pela medida, está a singapurense Shopee. Em nota, a empresa afirma que as possíveis alterações tributárias em compras internacionais não afetarão os consumidores, visto que mais de 85% das vendas na plataforma são de vendedores locais. “A Shopee está no Brasil desde 2019, tem dois escritórios na cidade de São Paulo e emprega mais de 3 mil colaboradores diretos. Além disso, a taxação que está sendo discutida vale para compras internacionais de forma geral e não apenas para plataformas asiáticas”, afirma a plataforma.

O site de vendas ainda afirma que apoia o governo “em qualquer mudança tributária que apoia o empreendedorismo brasileiro”. “Compartilhamos do mesmo propósito e queremos contribuir com o desenvolvimento do ecossistema local”, completa.