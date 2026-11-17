O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) rebateu, na última segunda-feira, 16, as acusações de perseguição feitas pelo empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan. Em nota, a instituição afirmou que sua atuação contra a companhia foi fundamentada em provas documentais, análises técnicas e na legislação trabalhista, sem motivações políticas ou ideológicas.

O posicionamento veio após a Justiça do Trabalho condenar a empresa ao pagamento de 300 mil reais por dano moral coletivo. A ação civil pública apresentada pelo MPT apontou irregularidades nas condições de trabalho de uma loja no estado, como a ausência de assentos para funcionários que permaneciam em pé durante a jornada e falhas nos registros de riscos ergonômicos.

Uma fiscalização realizada em julho de 2025 identificou a falta de cadeiras em setores como tapetes, brinquedos, bazar, cama, mesa e banho e provadores. Os equipamentos deveriam estar disponíveis para os trabalhadores durante os períodos de descanso.

Continua após a publicidade

Hang contestou a condenação em vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. O empresário considerou o valor desproporcional e alegou que a Havan já havia instalado assentos após receber uma notificação. Também criticou o volume de normas trabalhistas e disse que o caso reforça a sensação de perseguição contra quem empreende no país.

Continua após a publicidade

O MPT declarou respeitar o direito de manifestação e de recurso da companhia, mas defendeu que a fiscalização e a cobrança pelo cumprimento das leis fazem parte de suas atribuições institucionais.