O que deve mudar no relatório da tributária a ser entregue no Senado

A reforma tributária entra em uma semana decisiva. É esperada para esta terça-feira, 24, a entrega do relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Senado Federal. Entre as mudanças já anunciadas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), o relator da matéria, está uma alteração na alíquota de profissionais liberais como médicos e advogados.

A ideia do relator é que seja uma taxa menor que a alíquota cheia do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mas maior que a alíquota especial, com desconto de 60%, concedida a alguns setores produtivos, já excetuados no texto do senado. Braga não detalhou o número.

“O que aconteceu é que tem uma situação com os profissionais licenciados (liberais), eles precisavam que a gente tivesse uma calibragem. Houve uma negociação e ainda estamos terminando essa negociação. Você tem aqueles profissionais que estão no Simples e aqueles que estão acima do Simples. A reforma da Câmara aumentava o tributo sobremaneira para esses profissionais. Então, nem tanto nem tão pouco”, disse Braga após reunião uma reunião com ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A mudança no sistema de impostos do Brasil preveem a criação de um Imposto de Valor Agregado, IVA. Uma das principais mudanças é que a cobrança passará a ser feita no destino, ou seja, onde os produtos e serviços são consumidos. O mecanismo muda a lógica atual, em que os impostos são cobrados na origem, isto é, onde os bens são produzidos.

Além da alteração para os profissionais liberais, o Senado negocia com o Ministério da Fazenda uma ampliação no fundo regional de desenvolvimento, uma demanda dos governadores. O valor previsto no texto aprovado na Câmara é de 40 bilhões de reais, mas Haddad já sinalizou que o governo aceita aumentar o valor, sem revelar o número. A demanda dos governadores para a ampliação do fundo ocorre justamente pela alteração do sistema de cobrança de impostos, da origem para o destino. Com essa alteração, os estados perdem uma das maiores fontes de incentivo a instalação de empresas em seus territórios. O modelo tende a acabar com a guerra fiscal, mas os estados alegam que perdem recursos para seu desenvolvimento. O texto da tributária prevê esse fundo de desenvolvimento regional que visa a substituir esses incentivos, transferindo recursos diretos para os estados.

Continua após a publicidade