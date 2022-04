O que continua a preocupar Bolsonaro após a melhora nas pesquisas

Apesar de estar recuperando o fôlego nas pesquisas eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem muito o que se preocupar antes de comemorar. Mesmo utilizando a máquina pública a favor de sua candidatura, a inflação promete ser fator primordial para a percepção da população em torno da gestão do presidente, em detrimento às políticas de distribuição de renda e benefícios. “O FGTS terá pouco impacto, não muda nada. Poder sacar mil reais ajuda, mas não vai mudar o voto. O imenso perigo é inflação. As pessoas sentem a inflação, que vai piorar, e afeta a popularidade do presidente”, diz Sérgio Praça, cientista político da Fundação Getulio Vargas.

A partir do próximo dia 20, o governo libera até 1.000 reais para trabalhadores com carteira assinada, reeditando os saques do FGTS realizados em 2017, 2019 e 2020. Também este mês o adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas e a diminuição da bandeira tarifária de energia, da escassez hídrica para a verde — que pode diminuir cerca de 20% a tarifa. Apesar da injeção direta de dinheiro na mão da população e do alívio nas contas de luz, a inflação ainda não dá sinais de trégua. Em 12 meses, a prévia da inflação acumula alta de 10,79%. Commodities como combustíveis e grãos mais caros e reajustes como dos medicamentos continuam a pesar no bolso do consumidor. A preocupação, inclusive, teve efeito em uma nova troca no comando da Petrobras.

Uma pesquisa da Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 7, aponta a redução da dianteira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a Bolsonaro. Na simulação de primeiro turno, o petista atinge 45%, enquanto o atual mandatário chega a 31% — ante uma diferença de 46% a 26% no mês passado. A rejeição a Bolsonaro caiu de 63% para 61%, muito atrelados ao arrefecimento da pandemia e as medidas de amparo.