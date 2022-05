O que aconteceu desde a última vez que Bolsonaro interveio na Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra a Petrobras na sua tradicional live de quinta-feira. E, para quem não viu as críticas, ele achou por bem reafirmá-las por escrito. Na manhã desta sexta-feira, 7, o perfil do presidente no Twitter fez um resumo de tudo que ele disse, enfatizando inclusive os termos “absurdo”, “estupro” e “abusivo”, usados para criticar o lucro da petroleira. Os ataques a estatal ocorrem menos de dois meses depois de a companhia ter trocado de presidente após duras críticas do presidente à política de preços. Desde sua última ofensiva contra a petroleira, com a fritura pública e a demissão do general Joaquim Silva e Luna da estatal e ascensão de José Mauro Coelho ao cargo, os preços não subiram mais nas refinarias, mas estão defasados. Nas bombas, entretanto, a gasolina bate recorde e tem preço médio de 7,28 reais (alta de 1,1% no período) e o diesel custa em média 6,61 reais (0,3% mais caro).

O combustível mais caro pressiona a inflação, que na prévia de abril – período que capta a última alta dos preços e a troca na petroleira – acelerou para 1,73%, acumulando 12,16% de alta nos últimos 12 meses. O maior preso foi justamente dos combustíveis. A preocupação do presidente é com que um novo reajuste nos preços pode fazer com a inflação – e impactar sua popularidade em pleno ano eleitoral.

Após 57 dias da vigência do último reajuste de preços promovido pela Petrobras, a gasolina já acumula defasagem de 12% e o diesel de 24%, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível (Abicom). O barril do petróleo do tipo Brent, referência para a Petrobras, opera na manhã dessa sexta na casa dos 113 dólares, alta de 2%. Pela política de preços da companhia, vigente desde 2016, o preço do combustível varia de acordo com o preço do barril de petróleo e a cotação do dólar.

Nas críticas, Bolsonaro cita o papel social das empresas estatais e sociedades de economia mista previsto na constituição e até mesmo citando uma pesquisa, sem dizer qual, afirmando que 70% das pessoas são favoráveis que o governo interfira na Petrobras. Em quase quatro anos de mandato, a Petrobras já trocou de presidente por duas vezes e as ameaças de Bolsonaro na empresa vão contra a agenda liberal que o elegeu em 2018 e até mesmo sua eventual retórica de privatização da companhia. “A Petrobras não é uma estatal, é uma economia mista. Eu sei que deve satisfação a acionista, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de fundo de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil.”, disse durante a live, distorcendo a própria agenda econômica que o levou ao Planalto.