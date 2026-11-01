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Economia

O que aconteceu com mercado das bets em países após proibição, segundo estudo

No Brasil, empresas de apostas atingiram 37 bilhões de reais e tiveram mais de 25 milhões de apostadores em 2025

Por Laura Kaiser 1 nov 2026, 13h09
Bets em alta: o número de empresas de jogos de azar deve crescer muito neste ano
Bets em alta (iStock/Getty Images)
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O que aconteceu com mercado das bets em países após proibição, segundo estudo Priorize VEJA no Google

Dias antes do primeiro turno das eleições de 2026, o governo Lula anunciou a proibição total das bets no país, além de publicidade e anúncios de casas de apostas. A Medida Provisória 1.394/2026 alcança apostas esportivas e jogos on-line, inclusive aqueles ofertados no exterior.

Apesar de terem sido regulamentadas em 2023, as bets no Brasil já atingiram R$ 37 bilhões e tiveram mais de 25 milhões de apostadores em 2025, com cerca de 41% a 51% dessas apostas sendo no mercado ilegal.

Um levantamento realizado pelo Ranking dos Políticos em 11 países mostra que, apesar da arrecadação diminuir e os recursos serem deslocados para o exterior, o mercado ilegal de apostas continua expressivo, mesmo em lugares com as apostas completamente ou parcialmente proibidas.

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Na China, segundo dados da UNODC, cerca de R$ 307 bilhões (cerca de 1 trilhão de yuans) foram enviados ilegalmente para apostas no exterior. Já na Indonésia, além da perda de arrecadação, o mercado ilegal segue relevante com mais de 12,5 milhões de apostadores em 2025.

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+ Mais de 60 mil sites de apostas são identificados após proibição das bets no Brasil

Lugares como a Tailândia e Índia também apresentaram efeitos adversos, com um mercado clandestino amplo, de cerca de US$ 1o8 bilhões e 35 milhões de apostadores, e migração de 1/3 dos usuários para sites estrangeiros, respectivamente.

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Nos Estados Unidos, após a proibição das apostas esportivas, houve um aumento do endividamento das famílias norte-americanas e na Alemanha, com a proibição da oferta online, mostrou que a participação em apostas não caiu e, inclusive, apresentou um crescimento.

Já na Noruega, onde só uma empresa estatal e uma fundação podem oferecer jogos de aposta, a linha de ajuda do país teve 55% das suas ligação relacionadas a cassinos online, com 62% das recorrências sendo de jogos em operadores sem licença.

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Dessa forma, o estudo conclui que, dentre os países analisados, é possível observar um padrão de redução no mercado legal, mas sem eliminar a demanda ilegal. Além disso, outras consequências adversas como, aumento do mercado ilegal e perda de recursos para o exterior também podem ser observadas em alguns dos países.

Porém, o estudo alerta que, mesmo com o Brasil passando a fazer parte do grupo de proibição total das bets, ainda não é possível medir com precisão os impactos que a medida terá entre os brasileiros.

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