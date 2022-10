O que a inflação americana aponta sobre a próxima decisão do Fed

Nesta sexta-feira, 28, o Escritório de Análises Econômicas dos Estados Unidos (BEA, na sigla em inglês) divulgou o Índice de Preços PCE (Despesas de Consumo Pessoal, em tradução livre), um indicador olhado de perto pelo Federal Reserve Bank que mostra a temperatura da economia do país do ponto de vista do consumidor. Em setembro, o Índice de Preços PCE cresceu 0,3% e, excluindo alimentos e energia, teve uma alta de 0,5%.

Ainda que os números acima tenham vindo em linha com as expectativas dos economistas da Bloomberg, eles e outros indicadores contidos na divulgação do BEA mostram que a economia americana ainda está bastante aquecida: as estimativas de renda pessoal cresceram 0,4%, enquanto a renda pessoal disponível aumentou 0,4% e as despesas de consumo pessoal cresceram 0,6%. Ou seja, o Fed tem motivos para cumprir a sinalização da última reunião e dar um aumento de juros da mesma magnitude no próximo encontro que ocorrerá na semana que vem

A expectativa é que, diante da inflação persistente nos Estados Unidos que envolve principalmente o mercado de trabalho aquecido, Jerome Powell anuncie mais uma alta de 0,75 ponto percentual, elevando o juros do país para 3,75%.