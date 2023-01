O caminho na Petrobras até a efetivação de Prates como presidente

O presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, comunicou ao conselho da estatal seu pedido de renúncia do cargo, por motivos pessoais . Convidado para ocupar a Secretaria de Gestão e Governo Digital do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, Andrade tinha mandato na estatal até abril e renunciou também a seu assento no conselho, já a partir desta quarta-feira, 4. Sua saída abre caminho para o processo de efetivação de Jean Paul Prates na cadeira. O processo, porém, não é automático e tem várias etapas.

Com a renúncia de Paes de Andrade, o Conselho de Administração nomeou o diretor executivo de Desenvolvimento da Produção da petroleira, João Henrique Rittershaussen como presidente interino da empresa. O engenheiro, que trabalha há 35 anos na Petrobras, fica no cargo até que os processos de governança interna e, posteriormente, a assembleia de acionistas, aprovem o indicado pelo governo Lula.

Na noite de terça-feira, a Petrobras afirmou que recebeu ou comunicado do Ministério de Minas e Energia ao conselho com a indicação de Prates ao posto, o primeiro passo até a cadeira. “De acordo com o ofício, o nome do Senhor Jean-Paul Terra Prates foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, conforme dispõe o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e tão logo a documentação seja analisada e retorne ao Ministério das Minas e Energia, será encaminhada à Petrobras”.

O rito de indicação a presidência da Petrobras, após efetivado pela Casa Civil, passa pelo mencionado processo de governança interna, com análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do Comitê de Elegibilidade. Depois, ainda há o passo de convocação da Assembleia de Acionistas, a ser feita também pelo Ministério de Minas e Energia.

Jean Paul Prates foi senador do PT pelo Rio Grande do Norte e era o favorito de Lula para comandar a estatal durante a nova gestão petista. Com mais de 25 anos de atuação no setor energético, Prates questiona a política de preços da estatal, que leva em consideração preços praticados no mercado internacional, algo que não é bem visto pelos investidores. Prates também defende que a Petrobras eleve seus investimentos em renováveis, em linha com outras petroleiras globais e aumente o refino de combustível em território nacional.