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O ‘problemão’ que aguarda o vencedor da eleição presidencial de 2026

O próximo governo terá de reorganizar as contas públicas após um período de pressão por gastos, segundo diretor do FMI

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 21h17
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O ‘problemão’ que aguarda o vencedor da eleição presidencial de 2026 Priorize VEJA no Google

O governo que assumir o Palácio do Planalto em 2027 terá de enfrentar um ajuste fiscal mais duro para reorganizar as contas públicas e conter a trajetória da dívida brasileira. A avaliação é de André Roncaglia, diretor-executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI), em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Segundo ele, a necessidade de medidas mais rígidas independe do resultado das eleições de 2026.

Por que o próximo governo herdará um cenário fiscal mais difícil?

Roncaglia afirmou que o FMI considera normal haver aumento da pressão por gastos em anos eleitorais, mas acompanha com preocupação a forma como o equilíbrio fiscal será retomado no mandato seguinte. “A expectativa do fundo é que é normal em ano de eleição haver pressão de gasto”, disse.

Segundo o economista, embora o governo atual tente preservar a credibilidade do arcabouço fiscal e manter políticas voltadas às parcelas mais vulneráveis da população, o esforço de reorganização das contas deverá recair sobre a próxima gestão. “O fundo também vê com bons olhos o esforço do governo de tentar manter a credibilidade do arcabouço fiscal, de fazer os ajustes necessários e tentar, na medida do possível, encontrar uma rota que não deixe os gastos sociais descobertos”, afirmou.

O ajuste será inevitável a partir de 2027?

Para Roncaglia, não há espaço para adiar mudanças fiscais estruturais. “Isso vai envolver inevitavelmente um ajuste mais duro a partir de 2027, independentemente de quem vença as eleições”, disse o diretor-executivo do FMI.

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Na avaliação dele, a reorganização fiscal passará por medidas negociadas politicamente e exigirá coordenação entre os Poderes. Entre os caminhos citados estão a flexibilização de despesas obrigatórias, a redução gradual de desonerações tributárias e uma solução considerada mais equilibrada para as emendas parlamentares.

Como equilibrar as contas sem abandonar gastos sociais?

O economista defendeu que o ajuste não significa necessariamente reduzir proteção social, mas encontrar mecanismos capazes de conciliar responsabilidade fiscal e atendimento às demandas da população. Segundo ele, o desafio será construir um consenso político em torno de mudanças estruturais no Orçamento.

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“É importante que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário cooperem para produzir um equilíbrio que atenda às demandas sociais, que atenda a demandas legítimas da sociedade, mas tudo dentro do arcabouço fiscal”, afirmou.

Ao fim da entrevista, Roncaglia reforçou que os ajustes no primeiro ano do próximo governo serão decisivos para recolocar a dívida pública em uma trajetória de queda no médio prazo.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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