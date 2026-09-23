O problema no avião da Embraer que cancelou voos da Azul

A Azul informou que uma instabilidade global no sistema de GPS impactou a operação de aeronaves Embraer E2-195 e levou ao cancelamento de mais de 80 voos ao longo desta última terça-feira. O acontecimento de ontem ainda faz com que alguns voos também sofreram atrasos, com impacto para mais de 8 mil Clientes mostra nota enviada a VEJA Negócios nesta quarta-feira, 23.

“A Azul reforça que os Clientes afetados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança, valor primordial para a Companhia”, diz a companhia na nota desta quarta-feira.

Procurada, a Embraer disse que foi notificada sobre relatos de instabilidade no sistema GPS que afeta alguns tipos de aeronaves, entre elas o E2, e acompanha a situação de perto junto aos operadores e ao fabricante do equipamento.

A empresa está fornecendo suporte técnico aos clientes e conduzindo as ações necessárias para a resolução da questão. Embora a ocorrência possa afetar a programação operacional de companhias aéreas, não há impacto na segurança de voo.

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“A frota global de aeronaves E2 dispõe de sistemas e procedimentos de navegação para operar mesmo em condições de instabilidade no sistema GPS, capazes de garantir uma operação segura em conformidade com os requisitos aplicáveis das autoridades de aviação civil”, disse a empresa.