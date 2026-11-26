A deterioração da saúde financeira das empresas brasileiras começa a aparecer no custo da antecipação de recebíveis. O deságio médio dessas operações chegou a 2,97% ao mês em outubro, na segunda alta consecutiva, segundo levantamento da Quick Soft, empresa de tecnologia especializada em crédito estruturado. O volume de recursos antecipados por financiadora cresceu 7,5% em relação a setembro, descontado o efeito dos dias úteis.

O movimento ocorre em meio à expansão dos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), cujas ofertas somaram 100,9 bilhões de reais entre janeiro e outubro, alta de 41,8% em relação ao mesmo período de 2025. O montante já supera em 10,1 bilhões de reais tudo o que foi captado em ofertas no ano passado.

Na contramão, as ofertas de debêntures recuaram 24,6% no período. Os números sugerem uma crescente importância do financiamento lastreado em recebíveis para as empresas brasileiras.