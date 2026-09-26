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O prazo final para as bets no Brasil depois da decisão do governo Lula

Perto do primeiro turno das eleições, presidente anunciou Medida Provisória que proíbe as apostas online no país

Por Redação 26 set 2026, 08h44 | Atualizado em 26 set 2026, 08h46
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro da Fazenda, Dário Durigan
O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan // (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Divulgação)
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Com a proibição das bets, a partir de medida provisória editada nesta sexta-feira 25, o governo federal vai intensificar o combate às plataformas que continuarem no ar em 6 de outubro. Dessa data em diante, as plataformas de bets serão considerados ilegais e terão recursos confiscados.

“Hoje são 85 sites e cerca de 180 marcas legais. Elas deixam de existir completamente no dia 5 de outubro. Qualquer outra será bloqueada, rastrearemos os recursos movimentados e vamos confiscar o dinheiro que tenham recebido”, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em coletiva na sexta-feira.

Segundo Durigan, a fiscalização já é feita por um grupo de servidores dos ministérios da Fazenda e da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Esse grupo desenvolveu ferramentas de rastreio, com inteligência artificial, que localizam sites de aposta e cruzam os dados para identificar meios de recebimento e o destino dos recursos. Mais de 60 mil páginas foram banidas desde 2024.

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“Vamos estabelecer um grupo ampliado, com os mesmos órgãos. A experiência que temos e que tem resultado em operações policiais importantes”, disse o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

De acordo com o ministro, governo pretende propor que a exploração ou operação de apostas online no país se tornem crimes. Outro foco é o combate ao uso de recursos oriundos do crime organizado para manter bets. A partir da proibição, os recursos confiscados passarão a ser destinados a políticas de segurança pública.

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Como Lula proibiu as bets no país?

Lula anunciou a probibição das bets no país a nove dias do primeiro turno das eleições. Por se tratar de uma política por meio de medida provisória, as regras já entram em vigor imediatamente de maneira temporária, mas dependem de votação e aprovação posterior do Congresso para que não percam a validade (ou seja, para que as bets não voltem a poder funcionar no país), o que precisa acontecer em um prazo de até 120 dias.

A medida também passa a proibir a publicidade e anúncios de bets em todo o país. Com a publicação da MP, as empresas já ficam imediatamente proibidas de contratar novos anúncios e novas publicidades. O que já estivesse contratado, incluindo mídias físicas e online, poderá continuar no ar também até 5 de outubro, saindo do ar junto com as plataformas a partir do dia 6.

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(Com Agência Brasil)

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