A Copa do Mundo de 2026 deve trazer um alívio para o varejo alimentar após meses marcados por um consumo relativamente contido. Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil mostra que 70% dos brasileiros planejam fazer compras em supermercados para acompanhar as partidas ao lado de familiares e amigos.

Segundo a pesquisa, produtos voltados ao consumo coletivo e imediato tendem a ganhar destaque durante o torneio. Entre os itens mais procurados aparecem bebidas alcoólicas e não alcoólicas, citadas por 68% dos entrevistados, seguidas por petiscos (62%), produtos para churrasco (60%) e cervejas (59%).

Para o economista especializado em gestão de supermercados Leandro Rosadas, a competição pode estimular a venda de produtos que vinham enfrentando menor demanda nos últimos meses. Segundo ele, os consumidores passaram a adotar uma postura mais cautelosa diante do orçamento apertado. “Como a Copa do Mundo é um grande momento para os brasileiros, onde festas, churrascos são marcados para assistir aos jogos juntos, os produtos mais caros voltam a ganhar um espaço”, diz.

Os supermercados devem se preparar para esse movimento reforçando o controle de estoques e a logística. O especialista aponta a necessidade de ampliar a oferta de bebidas alcoólicas e suas versões sem álcool, além de disponibilizar uma variedade maior de aperitivos e produtos de preparo rápido, que costumam registrar aumento de procura durante grandes eventos esportivos.

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O levantamento da CNDL também indica que 44% dos consumidores pretendem antecipar as compras de alimentos, bebidas e adereços em até uma semana antes das partidas. Entre os principais motivos estão o desejo de aproveitar promoções, evitar filas e garantir a disponibilidade dos produtos desejados. Na avaliação de Rosadas, o dado sugere que o aumento da demanda deve começar antes da véspera dos jogos, exigindo planejamento prévio dos varejistas.

“O ideal é que supermercadistas levem em consideração a intenção do cliente. Pensando que buscam a disponibilidade e promoções, a criação de áreas temáticas, como o ‘cantinho do churrasco’ no açougue, além de destacar os produtos de consumo rápido, pode ajudar a impulsionar as vendas”, diz.

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A pesquisa mostra ainda que 40% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos na casa de amigos ou parentes. Esse hábito tende a beneficiar supermercados e estabelecimentos de bairro, já que as reuniões costumam resultar em compras maiores e mais diversificadas.

O impacto também deve ser percebido no valor gasto pelos consumidores. Entre as classes A e B, a estimativa é de que o ticket médio passe de 619 reais para 784 reais durante o período da Copa. O torneio representa uma oportunidade de elevar o faturamento do varejo alimentar em um cenário marcado por juros elevados, endividamento das famílias e inflação de serviços, fatores que vinham limitando o consumo dos brasileiros.