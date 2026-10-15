O porto de Lucas Kallas tem uma conta que não espera o primeiro embarque

O avanço ambiental do Porto do Meio, projeto de R$ 3,6 bilhões da Cedro, grupo do empresário Lucas Kallas com atuação em mineração e logística, põe em evidência um compromisso financeiro anterior ao primeiro embarque de minério.

O contrato de arrendamento em Itaguaí, no Rio de Janeiro, prevê pagamento fixo à autoridade portuária desde a assunção formal da área — não desde a inauguração. O valor-base é de R$ 1,88 milhão mensais, equivalente a R$ 22,6 milhões por ano, a preços de julho de 2022, sujeitos à correção pelo IPCA. A previsão contratual não comprova quanto já foi efetivamente desembolsado pela empresa.

Há, em contrapartida, uma folga comercial: a movimentação mínima exigida permanece zerada nos dez primeiros anos do arrendamento. Isso não dispensa o pagamento fixo nem a parcela variável sobre a carga efetivamente movimentada, de R$ 2,11 por tonelada na mesma data-base.

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A Cedro anunciou nesta semana o aval ambiental para o empreendimento. A emissão da licença depende da assinatura de um termo de compromisso ambiental; depois dessa etapa, a companhia prevê contratar obras com duração de aproximadamente três anos.

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Projetado para atender à própria Cedro e a outras mineradoras, o terminal ficará entre as instalações de Vale e CSN, conectado à ferrovia da MRS. O desafio empresarial é transformar o investimento em uma alternativa de exportação enquanto o contrato prevê custos que não dependem da chegada da primeira carga.