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O porto de Lucas Kallas tem uma conta que não espera o primeiro embarque

Contrato da Cedro prevê cobrança fixa desde a assunção da área, independentemente do início da operação

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 14h00
Vista aérea de uma mina de minério de ferro a céu aberto, com solo avermelhado e diversas esteiras transportadoras amarelas e marrons interligadas. Ao fundo, montanhas verdes sob um céu azul claro. Há edifícios e máquinas espalhados pela área de mineração
Mina de minério de ferro da Cedro, em Mariana (Cedro/Divulgação)
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O avanço ambiental do Porto do Meio, projeto de R$ 3,6 bilhões da Cedro, grupo do empresário Lucas Kallas com atuação em mineração e logística, põe em evidência um compromisso financeiro anterior ao primeiro embarque de minério.

O contrato de arrendamento em Itaguaí, no Rio de Janeiro, prevê pagamento fixo à autoridade portuária desde a assunção formal da área — não desde a inauguração. O valor-base é de R$ 1,88 milhão mensais, equivalente a R$ 22,6 milhões por ano, a preços de julho de 2022, sujeitos à correção pelo IPCA. A previsão contratual não comprova quanto já foi efetivamente desembolsado pela empresa.

Há, em contrapartida, uma folga comercial: a movimentação mínima exigida permanece zerada nos dez primeiros anos do arrendamento. Isso não dispensa o pagamento fixo nem a parcela variável sobre a carga efetivamente movimentada, de R$ 2,11 por tonelada na mesma data-base.

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A Cedro anunciou nesta semana o aval ambiental para o empreendimento. A emissão da licença depende da assinatura de um termo de compromisso ambiental; depois dessa etapa, a companhia prevê contratar obras com duração de aproximadamente três anos.

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Projetado para atender à própria Cedro e a outras mineradoras, o terminal ficará entre as instalações de Vale e CSN, conectado à ferrovia da MRS. O desafio empresarial é transformar o investimento em uma alternativa de exportação enquanto o contrato prevê custos que não dependem da chegada da primeira carga.

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