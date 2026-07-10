O ponto de atenção sobre a conta de luz em julho

A inflação desacelerou em junho e trouxe um alívio momentâneo para consumidores e mercado financeiro, mas o cenário ainda inspira cautela. Em participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o economista e professor da Faculdade do Comércio Rodrigo Simões afirmou que o resultado abaixo das expectativas foi impulsionado principalmente pela queda nos preços dos alimentos e por recuos em alguns gastos pessoais, como medicamentos.

Segundo Simões, o mercado projetava uma inflação de 0,31% no mês, mas o índice veio praticamente pela metade, 0,16%. “O mercado esperava 0,31. Isso pegou de surpresa muitos analistas”, afirmou. Para ele, a desaceleração representa uma notícia positiva, sobretudo pelo impacto da redução dos preços dos alimentos no orçamento das famílias.

A inflação menor abre espaço para queda dos juros?

Na avaliação do economista, o resultado de junho também melhora as expectativas do mercado para a política monetária. Segundo ele, o cenário cria a possibilidade de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para agosto.

Simões, no entanto, ponderou que o indicador divulgado representa apenas “a foto” do mês de junho e não contempla acontecimentos mais recentes que podem alterar o comportamento dos preços ao longo de julho.

Quais fatores ainda preocupam o mercado?

Durante a entrevista, o economista destacou que as tensões internacionais continuam sendo um fator de incerteza para a economia. Ele citou os conflitos envolvendo Estados Unidos e Irã, além das preocupações com o Estreito de Ormuz, como elementos que podem elevar custos logísticos e de transporte.

Continua após a publicidade

Segundo Simões, esse ambiente leva agentes do comércio exterior a reavaliar custos de frete e de logística, o que pode acabar sendo repassado aos preços. “Tudo isso acaba deixando o mercado um pouco sem rumo, sem direção”, afirmou.

Por que a conta de luz merece atenção em julho?

Embora considere positiva a desaceleração da inflação em junho, Rodrigo Simões fez um alerta para os próximos meses. De acordo com o economista, os custos de energia elétrica podem pressionar os índices de preços em julho.

“Tem um ponto importante que, no mês de julho, olhando principalmente para custos de energia, bandeira amarela de conta de luz ainda, vai vir alguns reajustes que podem talvez vir um pouco mais altos ainda em julho”, afirmou.

Continua após a publicidade

Para o professor, o comportamento da energia elétrica deve ser acompanhado de perto, já que pode reduzir parte do alívio observado com a queda dos preços dos alimentos e influenciar o custo de vida dos brasileiros nas próximas divulgações da inflação.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade