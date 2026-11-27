O plano dos chineses da Huaxin para recuperar a rentabilidade da CSN Cimentos
Fabricante chinesa avalia que as dificuldades financeiras do grupo siderúrgico brasileiro encareceram o crédito de sua subsidiária
Se concluir a compra da CSN Cimentos, a Huaxin, fabricante chinesa de materiais de construção, pretende substituir os empréstimos mais caros da cimenteira brasileira por dívidas com juros menores. Na avaliação da Huaxin, as dificuldades financeiras da controladora, a Companhia Siderúrgica Nacional, encareceram o crédito da subsidiária e reduziram seu lucro.