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Economia

O plano das famílias de alta renda para fugir do crédito caro com a Selic elevada

Com juros altos, restrição nos grandes bancos impulsiona o modelo de monetização imobiliária como alternativa para empresários gerarem caixa rápido

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h30
Dinheiro
Juros altos dificultam acesso ao crédito bancário tradicional (./iStock)
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Nesta quarta-feira, 17, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir se vai manter ou encerrar o ciclo de cortes da Selic, atualmente em 14,50% ao ano. Para o CEO do Rooftop, Daniel Gava, mesmo que o Copom determine a redução em 0,25% ponto percentual na taxa básica de juros da economia, o contexto se mostra adverso para mais quedas nas próximas reuniões.

Ele cita fatores macroeconômicos como os responsáveis por essa projeção da Selic em patamares mais elevados. Entre eles: a tendência de alta da inflação; ambiente externo conturbado, especialmente com a guerra no Oriente Médio; as incertezas no campo político nacional com as eleições de outubro e a iminência de impactos relevantes na economia causados pelo fenômeno climático El Niño, que deve afetar principalmente as operações do agronegócio brasileiro.

Para o especialista em imóveis sob pressão, a taxa básica de juros da economia mais alta pressiona as instituições financeiras que endurecem as regras para o acesso ao crédito. Uma das consequências deste contexto de juros travados no patamar de 14% é que empresários e famílias de alta renda têm evitado os grandes bancos e buscam injetar liquidez no caixa com a ajuda do próprio patrimônio, em uma operação conhecida como HomeCash. O mecanismo permite ao proprietário levantar capital usando o imóvel, mas sem a necessidade de desocupar o bem: “a gente propõe aos clientes comprar o imóvel por um percentual do valor de mercado, que chega entre 55 e 60%, assim ele ou ela recebe a liquidez, fica na locação e no final do negócio decide se recompra por um valor fixo ou, em conjunto com o nosso fundo, publicamos esse imóvel no mercado por um valor de venda”, explica.

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Caso o Banco Central adote uma postura mais cautelosa em relação à Selic nesta reunião e nas próximas, a engenharia financeira das famílias e a busca por liquidez fora do ecossistema de bancos tradicionais devem ditar o ritmo dos negócios no país.

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