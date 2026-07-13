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O plano bilionário de Dubai para escapar da rota mais perigosa do mundo

Dubai prepara porto para garantir fluxo comercial sem passar pela principal rota de petróleo do mundo

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 11h52 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h42
Guindastes de porto vermelhos e cinzas dominam o fundo, com tubulações industriais e estruturas metálicas no meio. Em primeiro plano, um canteiro de obras com terra, cercas de segurança laranja, um guarda-sol laranja e uma placa verde ADDITIVE TANK FARM
Terminal portuário em Dubai: complexo logístico dos Emirados Árabes Unidos é um dos principais centros de movimentação de cargas e comércio internacional do mundo (Getty/Getty Images)
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Os Emirados Árabes Unidos estão preparando uma das maiores mudanças em sua infraestrutura logística nas últimas décadas. A estatal DP World, uma das maiores operadoras portuárias do planeta, planeja construir um novo porto de águas profundas e um terminal de contêineres no emirado de Fujairah, na costa leste do país, permitindo que parte do comércio internacional contorne o estratégico Estreito de Ormuz.

O projeto representa uma mudança histórica para Dubai, cuja ascensão como centro global de comércio foi construída em torno do porto de Jebel Ali, hoje o maior terminal de contêineres do Oriente Médio. A iniciativa ganhou força após os impactos da guerra entre Estados Unidos e Irã, que provocou interrupções na navegação e evidenciou a vulnerabilidade da principal rota marítima da região.

Guerra acelerou revisão da estratégia logística

Segundo pessoas familiarizadas com o projeto ouvidas pelo Financial Times, a DP World negocia com autoridades do governo dos Emirados a construção de um novo porto multipropósito em Fujairah, além da ampliação do terminal já existente na região.

A localização é considerada estratégica porque fica voltada para o Golfo de Omã, fora do Estreito de Ormuz. Isso permitirá que navios atraquem diretamente na costa leste dos Emirados sem precisar cruzar o estreito, reduzindo significativamente os riscos de interrupções provocadas por conflitos militares.

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A carga seguiria por rodovias até Dubai, Abu Dhabi e outros países do Golfo, criando um corredor logístico alternativo em caso de novas crises.

Estreito de Ormuz é uma das rotas mais estratégicas do planeta

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais sensíveis do comércio global.

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Localizado entre Irã e Omã, o corredor liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e concentra aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no mundo, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia (IEA) e da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA). Além da energia, a passagem é fundamental para o transporte de contêineres e mercadorias entre Ásia, Europa e Oriente Médio.

Durante a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, iniciada no fim de fevereiro, o governo iraniano restringiu a navegação no estreito em resposta aos ataques americanos e israelenses, provocando forte redução no tráfego marítimo.

Antes do conflito, cerca de 135 embarcações atravessavam diariamente a passagem. Mesmo após a assinatura de um cessar-fogo provisório, o movimento permaneceu muito abaixo dos níveis históricos.

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Porto de Dubai sofreu forte impacto

A crise atingiu diretamente o porto de Jebel Ali, principal ativo da DP World.

Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, o volume de operações caiu entre 90% e 95% após o fechamento temporário do estreito pelo Irã. A paralisação afetou uma das plataformas logísticas mais importantes do comércio internacional.

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Em 2025, Jebel Ali movimentou 15,6 milhões de TEUs (unidade equivalente a contêineres de 20 pés), consolidando-se como o maior porto de contêineres do Oriente Médio e um dos principais centros globais de redistribuição de cargas entre Ásia, África e Europa.

Apesar disso, executivos da empresa afirmam que o novo projeto não pretende substituir Jebel Ali.

“O porto continuará sendo o principal hub logístico da região”, afirmou um alto executivo da companhia ao jornal britânico.

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Investimento pode chegar a bilhões de dólares

Embora o modelo financeiro ainda esteja sendo negociado, fontes afirmam que a DP World deverá investir inicialmente centenas de milhões de dólares no novo complexo portuário.

O valor poderá aumentar significativamente caso a demanda por capacidade adicional continue crescendo.

Segundo um executivo da empresa, a construção pode ser concluída em aproximadamente 18 meses, tornando-se uma das respostas mais rápidas já adotadas pelo país para fortalecer sua segurança econômica.

A DP World não confirmou oficialmente os detalhes do projeto, mas reconheceu que trabalha em iniciativas para diversificar sua infraestrutura logística diante das recentes interrupções provocadas pelo conflito regional.

Empresas redesenham cadeias logísticas no Oriente Médio

A iniciativa da DP World reflete uma tendência mais ampla observada após a guerra.

Governos e empresas passaram a revisar corredores comerciais e projetos de infraestrutura que dependiam da livre navegação pelo Estreito de Ormuz, considerado durante décadas um ponto seguro para o comércio internacional.

A agência de classificação de risco Moody’s estima que o conflito reduzirá o lucro operacional da DP World de US$ 6,6 bilhões (cerca de R$ 36,3 bilhões) em 2025 para aproximadamente US$ 5,9 bilhões (cerca de R$ 32,5 bilhões) em 2026.

Enquanto isso, cargas que antes passavam por Jebel Ali já vêm sendo redirecionadas para os portos de Fujairah e Khor Fakkan, ambos na costa leste dos Emirados, que operam atualmente próximos do limite de sua capacidade.

Corredor alternativo reforça segurança econômica dos Emirados

Além da logística de contêineres, Fujairah já ocupa posição estratégica na infraestrutura energética do país.

O emirado abriga oleodutos que permitem aos Emirados exportar parte de sua produção de petróleo diretamente pelo Golfo de Omã, evitando o Estreito de Ormuz.

A expansão da infraestrutura portuária segue a mesma lógica: criar rotas alternativas capazes de manter o comércio funcionando mesmo diante de novas escaladas militares no Golfo.

Para analistas do setor marítimo, o projeto sinaliza uma mudança estrutural na estratégia logística dos Emirados Árabes Unidos e pode redefinir os fluxos comerciais da região nos próximos anos, reduzindo a dependência de uma das rotas marítimas mais sensíveis do planeta.

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