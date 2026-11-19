O dólar acumula alta de 18,3% desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passando de 4,97 reais, no fechamento do último pregão antes do segundo turno, em 23 de outubro, para 5,88 reais nesta quarta-feira, 18. Nem mesmo a intervenção do Banco Central, com a venda de 1 bilhão de dólares na quarta-feira, foi suficiente para conter a escalada da moeda. Diante desse cenário, analistas traçam dois caminhos para o câmbio: uma melhora das perspectivas fiscais pode levar o dólar de volta à casa dos 5,40 reais, enquanto a deterioração das contas públicas pode empurrá-lo para 6,31 reais.

Para Marcel Lima, sócio da Valor Investimentos, a intervenção do BC é eficaz para conter episódios de desordem no mercado, como falta de liquidez, saltos bruscos nas cotações e movimentos de pânico no fim do pregão. A ferramenta, porém, tem menos efeito sobre tendências persistentes, já que o Banco Central não consegue, sozinho, reverter o fluxo de capital de todo o mercado.

Segundo ele, o risco de consumir reservas internacionais existe, mas é limitado pelo volume disponível. O Brasil tem cerca de 350 bilhões de dólares em reservas, e a venda de alguns bilhões não ameaça a solvência do país. “O custo real é outro: se o BC vende repetidamente e o dólar sobe do mesmo jeito, perde credibilidade e mostra ao mercado que a ferramenta não resolve”, explica Lima.

A maior parte dos analistas atribui a pressão sobre o câmbio aos problemas fiscais brasileiros. Para Matheus Pizzani, economista do PicPay, a alta decorre da incerteza em torno da política econômica, cujas diretrizes para os próximos anos estão sendo definidas nas negociações entre governo e Congresso.

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“Eventos como este geram uma assimetria de informação que, do ponto de vista do mercado, favorece a busca por ativos de segurança e menor propensão a apostar em ativos de risco, como é o caso não apenas do real como também da maior parte das moedas de países emergentes”, diz.

Na quarta-feira, 18, o Senado aprovou o pacote fiscal do governo, que prevê uma economia de até 56 bilhões de reais. Para analistas do mercado financeiro, porém, as medidas não atacam o principal problema das contas públicas: o crescimento das despesas obrigatórias, puxado pelos gastos com aposentadorias. “Se o governo não resolver o problema das despesas obrigatórias, isso deve continuar pressionando o risco Brasil”, afirma Elson Gusmão, diretor de Câmbio da Ourominas.

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Para onde vai o dólar?

Em um cenário de continuidade da alta da moeda americana, a XP Investimentos traça projeções com base na análise gráfica. Segundo Gilberto Coelho, responsável pelo relatório da corretora, o rompimento da barreira de 5,91 reais abriria espaço para novas altas.

Nesse caso, o dólar poderia chegar a 6,00 reais já nos próximos dias. Se superar esse patamar, a moeda americana buscaria a faixa de 6,31 reais, cenário que, segundo a análise, tem maior probabilidade de se concretizar.

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Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, afirma que a perspectiva de alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano, também tende a pressionar o câmbio no curto prazo. “Com o Fed subindo juros, há uma fuga de capital de países emergentes em direção aos Estados Unidos, o que também pressiona o real”, argumenta.

No cenário mais favorável, em que o governo Lula adote uma postura fiscal responsável e sinalize redução das despesas, o dólar poderia recuar para a faixa dos 5,40 reais. Marcel Lima, da Valor Investimentos, avalia que a cotação pode atingir esse nível até o fim do ano, caso o país apresente um arcabouço crível para a dívida, capaz de reduzir o prêmio de risco. “De qualquer forma, a moeda estrangeira deve seguir sensível às contas públicas e às decisões do Fed”, conclui.