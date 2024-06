O PIB em números: O desempenho da economia brasileira no 1º trimestre

O crescimento do setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB brasileiro, foi o motor do bom resultado do PIB do primeiro trimestre de 2024. A economia brasileira avançou 0,8% após dois trimestres de estabilidade. O crescimento, com impulso de um avanço de 1,4% do setor, está baseado em um mercado de trabalho aquecido, inflação controlada e um ciclo de redução das taxas de juros, iniciado em meados do ano passado. Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias avançou 1,5%, sustentando o crescimento.

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador para medir o crescimento da economia de um país. O índice soma todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo na moeda corrente do local. Em valores nominais, o PIB do período foi de 2,7 trilhões de reais. Dentre os países do G-20 que já divulgaram o resultado do PIB do 1T24, o Brasil ocupou a 5ª colocação na margem; a 8ª colocação na comparação interanual; e a 7ª melhor posição no acumulado em quatro trimestres.

Confira nos gráficos abaixo o desempenho dos setores da economia:

