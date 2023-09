O PIB em números: como se comportou a economia no 2º tri de 2023

A economia brasileira avançou 0,9% no primeiro trimestre do ano, puxada pela recuperação da indústria e pela resiliência do setor de serviços, além da elevação do consumo das famílias. O agro, motor do PIB no 1º trimestre, recuou. A queda foi de 0,9%, muito menor que a estimativa, de 8%, resultado que ajudou a segurar o desempenho da economia brasileira.

Esse resultado, que surpreendeu analistas, já motivou uma revisão do desempenho do PIB por parte do Ministério do Planejamento e deve desencadear revisões também de agentes do mercado, como bancos e casas de análise.

Na comparação com outros países do G20, o PIB trimestral brasileiro ficou atrás apenas do Japão, que avançou 1,5%, na comparação do 1º trimestre contra o período imediatamente anterior.

Confira abaixo os números do PIB no primeiro trimestre:

