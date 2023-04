O pedido urgente de Lula para Fernando Haddad

“Vamos desenrolar”, esse foi o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o discurso no Palácio do Planalto nos primeiros 100 dias de governo. O presidente se refere ao programa “Desenrola”, uma de suas promessas de campanha para renegociação de dívidas de famílias endividadas.

Lula lembrou do alto grau de endividamento das famílias brasileiras ao fazer a cobrança para a pasta. “Haddad, fala com a Casa Civil para que a gente lance o ‘Desenrola’ o quanto antes. Vamos desenrolar”, afirmou. “Não dá para as pessoas ficaram usando cartão de crédito para comprar comida”, disse.

No começo do mês passado, Haddad afirmou que a formatação do programa já estava feita, mas o lançamento só seria feito depois do desenvolvimento de um sistema que cruze os dados dos birôs de crédito, dos devedores, credores e o fundo garantidor do governo. A plataforma será desenvolvida do zero e segundo o ministro, não há uma data específica para começar a operar.

O ‘Desenrola’ foi uma das grandes promessa de campanha de Lula, junto com o aumento real do salário mínimo e os 600 reais do Bolsa Família. Das três promessas que visam impacto direto na economia, essa é a única que ainda não saiu do papel. Segundo a pasta, o programa beneficiará 37 milhões de pessoas que estão com o nome sujo. Anunciado inicialmente como uma ação focalizada em famílias de baixa renda, o programa não terá corte de faixa de renda, mas irá dar prioridade a famílias que ganham menos. Para operar o sistema, o governo irá disponibilizar um fundo garantidor de 10 bilhões de reais, montante para renegociar 50 bilhões de reais em dívidas das famílias brasileiras.