O paralelo entre a indicação de Trabuco e a crise de confiança de 2014
O convite aceito pelo executivo remete a uma outra tentativa de um governo petista de emprestar credibilidade à economia
A entrada de Luiz Carlos Trabuco no Ministério da Fazenda a partir de 2027 traz à tona comparações com momentos anteriores da história política e econômica recente do país. Em 2014, o executivo já havia sido cotado para assumir a pasta no segundo mandato de Dilma Rousseff, momento em que a gestão enfrentava forte desconfiança do mercado financeiro devido à deterioração das contas públicas.
O que aconteceu quando o executivo foi cotado em 2014?
Durante a transição para o segundo mandato da presidente Dilma, Trabuco foi sondado para assumir o Ministério da Fazenda. Na ocasião, o presidente do conselho de administração do Bradesco recusou a proposta e indicou o executivo Joaquim Levy para a função. Levy foi nomeado, porém permaneceu no cargo somente até dezembro de 2015, deixando a pasta após um período em que suas medidas de ajuste fiscal sofreram sabotagem dentro do próprio governo.
Quais eram os problemas fiscais daquele período?
No início da segunda gestão de Dilma Rousseff, o governo federal lidava com uma severa crise de credibilidade frente aos agentes econômicos. A insatisfação do mercado decorria do agravamento da situação das contas públicas e da implementação da nova matriz econômica. A estratégia consistia em um conjunto de intervenções estatais e no aumento contínuo dos gastos públicos para tentar impulsionar a atividade econômica, o que acabou gerando forte apreensão no setor produtivo.
Qual papel o Planalto espera que o novo ministro cumpra?
O Palácio do Planalto enxerga em Luiz Carlos Trabuco a capacidade de conferir respaldo técnico e credibilidade à gestão econômica federal. Essa função guarda semelhança com a atuação exercida por Henrique Meirelles na presidência do Banco Central durante o primeiro e o segundo mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento histórico, o prestígio da autoridade monetária e a condução da política econômica estabilizaram a moeda nacional e garantiram a confiança dos investidores.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.