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Com a dívida acima de 40 trilhões de dólares, os Estados Unidos sustentam o crescimento impulsionados pelo boom da inteligência artificial. Especialistas alertam, porém, que o descontrole fiscal pode cobrar um preço alto. Descubra os riscos para a economia mundial.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Há uma máxima que poucos economistas se atrevem a contestar: “Quando os Estados Unidos espirram, o mundo pega um resfriado”. Sua validade foi comprovada repetidas vezes: da quebra da bolsa de Nova York, em 1929, à crise do subprime, em 2007. Por isso, qualquer sintoma de que algo não vai bem na maior economia do planeta é monitorado de perto por analistas e investidores. É o que está acontecendo agora. Em agosto, a dívida federal ultrapassou os 40 trilhões de dólares, um salto espantoso em relação aos 23 trilhões de dólares registrados no início de 2020. Se essa conta fosse dividida entre os 343 milhões de habitantes do país, cada um teria de desembolsar 117 000 dólares, mais de 600 000 reais. Um dos efeitos disso é que os investidores cobram cada vez mais para financiar o Tesouro. Em setembro, os juros dos títulos de dez anos superaram 5% e atingiram o maior nível desde 2007. Há também sinais de que bancos centrais de outros países estão diversificando suas reservas para além do dólar, ainda que gradualmente. Nada indica uma correção na raiz do problema: o crescimento do gasto público. No ano fiscal encerrado em setembro, o governo de Donald Trump gastou 2 trilhões de dólares a mais do que arrecadou, um déficit 12% superior ao de 2025. Proporcionalmente, a dívida pública americana supera até a brasileira: 126,8% do PIB, ante 97% no Brasil, segundo projeções do FMI para 2026.

Na maioria dos países, um endividamento dessas proporções já teria feito o mercado entrar em pânico. Isso ainda não ocorreu. Os indicadores econômicos resistem: o produto interno bruto deve crescer 2,3% neste ano, ante 1,1% da Zona do Euro. A taxa de desocupação é baixa, de 4,1% — tecnicamente, uma situação de pleno emprego. Eis o paradoxo americano: como os Estados Unidos conti­nuam crescendo com uma dívida que não para de aumentar? E até quando essa dinâmica se sustenta? Parte da resposta está no fato de que os títulos americanos são há décadas a referência mundial de segurança e liquidez em investimentos. O risco de calote é considerado mínimo, em parte porque os Estados Unidos se endividam na própria moeda, o que afasta a hipótese de o país ficar sem meios de honrar compromissos. “Os investidores ainda têm muita fé de que os Estados Unidos vão pagar suas contas — e pagar em dia”, diz Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics, um braço da agência de classificação de risco. “Se algo dá errado em qualquer lugar do mundo, inclusive no mercado americano, o dinheiro corre para os títulos do Tesouro.”

A robustez da economia também ajuda a criar confiança entre credores. As políticas controversas do presidente Donald Trump — guerra tarifária, pressão sobre o banco central e deportação em massa de imigrantes — podem ter feito o mundo esquecer algumas das vantagens estruturais que sustentam a economia do país há décadas. Os Estados Unidos abrigam universidades de ponta e contam com os mercados financeiros mais sofisticados do planeta. A abundância de capital de risco, a facilidade para empreender e uma legislação de falências que permite recomeçar depois de um fracasso estimulam a inovação. A segurança jurídica e a flexibilidade do mercado de trabalho reforçam esse dinamismo. “Outro fator que permite ao país sustentar um nível mais elevado de dívida pública é que, assim como no Japão, a maior parte da dívida está nas mãos de investidores domésticos”, diz Emre Tiftik, diretor no Instituto Internacional de Finanças.

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Nada disso, porém, dá aval para gastar sem controle nem imunidade contra uma crise. “Nas nossas recomendações, não consideramos uma recessão o cenário mais provável nem prevemos uma crise no futuro próximo — mas o risco sempre existe”, diz Robert Kahn, diretor de macroeconomia global da consultoria Eurasia. “Afinal, as crises podem ser gestadas gradualmente, mas explodem de repente. Isso vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos.” Zandi, da Moody’s Analytics, acrescenta: “Já há sinais amarelos piscando. Não dá para continuar esticando continuamente essa corda do status dos Estados Unidos como porto seguro dos investimentos”. A vitória do Partido Democrata nas eleições legislativas deste ano, que lhe deu o controle do Congresso, não altera as perspectivas para o problema fiscal. “Não vejo vontade política nem entre democratas nem entre republicanos para atacar o problema fiscal”, diz Tiftik. Kahn, da Eurasia, concorda: “Temos um processo orçamentário e um debate político fraturados e marcados pela polarização. No momento, nenhum dos lados parece querer fazer os sacrifícios necessários”.

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Enquanto a classe política empurra o ajuste com a barriga, a economia americana cresce impulsionada em grande medida pelo boom do setor de IA. Um dos principais motores desse estímulo são os bilionários investimentos em data centers. A valorização das ações do setor também tem deixado mais ricos, e mais dispostos a gastar, os americanos que investem na bolsa. “O boom da IA é o vento a favor do crescimento, enquanto a desglobalização e as políticas de Trump são o vento contra”, diz Zandi, referindo-se aos tarifaços, às restrições imigratórias e à guerra contra o Irã. “Sem essas políticas, a economia poderia estar crescendo na faixa dos 3%. Já sem a IA, provavelmente estaríamos em recessão.”

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O grande peso do setor de IA no crescimento do PIB também gera preocupação. Primeiro, porque seus benefícios são distribuídos de maneira desigual. Quem não investe na bolsa nem participa do setor enfrenta a corrosão do poder de compra pela inflação e a ameaça de perder o emprego para a automação — o que ajuda a explicar o descontentamento dos eleitores com a economia nas eleições legislativas. Além disso, como observa Barry Eichengreen, historiador econômico da Universidade da Califórnia em Berkeley: “Os especialistas discordam violentamente entre si sobre quão grande — ou pequeno — será o impulso da IA à produtividade e quando ele começará a se materializar”. Para completar, Wall Street discute há meses a possibilidade de uma correção brusca no valor das ações ligadas à IA caso as receitas geradas pela nova tecnologia não justifiquem os investimentos bilionários do setor, como no estouro da bolha pontocom.

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Os efeitos de uma correção desse tipo sobre as contas públicas podem ir em duas direções. No curto prazo, o ajuste poderia até favorecer o Tesouro: com menos empresas disputando crédito e investidores migrando de ativos de risco para títulos do governo, os juros tenderiam a cair. Uma recessão severa, contudo, poderia comprometer a arrecadação e abalar a confiança na capacidade de Washington administrar suas finanças. Por outro lado, se o impacto da IA na produtividade da economia de fato for grande, reforçará a arrecadação e facilitará o ajuste fiscal. Seja qual for o cenário, o país precisará combinar aumento de receita com controle de gastos para conter a trajetória da dívida. Os anos de dinheiro barato estão chegando ao fim. “Se a política não mudar, os mercados exigirão um prêmio cada vez maior sobre esses títulos americanos”, diz Kahn. Cedo ou tarde, a conta vai chegar.

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Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32