O outro papel do aliado de Lula que propôs reação extrema a Mendonça

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Marco Aurélio de Carvalho, coordenador jurídico da campanha de Lula, defendeu reação dura à decisão de André Mendonça de afastar o diretor da PF. Ele também é advogado de Lulinha em casos sob relatoria de Mendonça, e já reclamou de vazamentos a Andrei Rodrigues. A conexão adiciona uma camada de complexidade e intriga aos bastidores do poder.

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Um dos aliados de Lula que defendeu nesta terça-feira uma reação mais dura à decisão de André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ocupa outro papel numa disputa que envolve os mesmos personagens. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador jurídico da campanha presidencial petista, é também advogado de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em investigações conduzidas no Supremo sob a relatoria de Mendonça.

Marco Aurélio defendeu que Lula recorresse ao plenário do STF antes de cumprir a determinação do ministro e sugeriu ainda a convocação do Conselho da República para discutir o que classificou como uma grave crise institucional.

A conexão com os casos de Lulinha acrescenta uma camada ao episódio. Mendonça é relator de inquéritos que apuram uma suposta atuação do filho do presidente em negócios com órgãos do governo. A Procuradoria-Geral da República já pediu que duas dessas investigações, incluindo uma relacionada à Dataprev e outra ao Ministério da Saúde, sejam enviadas à primeira instância. Mendonça ainda não decidiu sobre os pedidos. A defesa de Lulinha nega irregularidades.

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Há menos de duas semanas, Marco Aurélio procurou justamente Andrei Rodrigues e o ministro da Justiça, Wellington César, para reclamar de vazamentos de informações das investigações envolvendo Lulinha. O advogado afirmava que dados sigilosos estavam sendo divulgados seletivamente e procurava também uma reunião com Mendonça para tratar do assunto.

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A movimentação vinha de antes. Em 19 de agosto, Marco Aurélio esteve no Palácio da Alvorada em reunião com Lula e Fernando Haddad. O encontro tinha como pauta principal a campanha presidencial em São Paulo, mas o advogado levou ao presidente queixas sobre os vazamentos envolvendo seu filho. Segundo relatos publicados à época, Lula respondeu que não interferiria na Polícia Federal e que Lulinha deveria prestar todos os esclarecimentos necessários.

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A posição pública adotada agora por Marco Aurélio coloca, portanto, no mesmo episódio personagens com os quais ele já vinha tratando diretamente por causa da defesa de Lulinha: Mendonça, que relata os inquéritos; Andrei, a quem apresentou reclamações sobre a condução das investigações; e o próprio Lula, de cuja campanha é um dos coordenadores jurídicos. A coincidência de papéis não demonstra relação entre a defesa de Lulinha e a proposta feita nesta terça-feira, mas ajuda a dimensionar a complexidade do bastidor da reação à decisão do Supremo.