O outro lado do telemarketing: a vida dura e o temor dos atendentes

“Não me perturbe.” Este é o nome do serviço que passou a vigorar nesta terça-feira, 16, no país. O consumidor que não quiser receber ligações de telemarketing feitas por empresas de telecomunicações pode se cadastrar em um site – montado pelas empresas do setor – e não ser incomodado pelas ligações. O trabalhador que é responsável pelo inconveniente, o operador de telemarketing, convive com o rótulo, mas teme que a nova resolução possa eliminar vagas do setor.

Ronaldo Oscar dos Santos, 45 anos, trabalha com teleatendimento há 15 anos e teme que a nova resolução faça diminuir o número de postos de trabalho. Com formação técnica em enfermagem, ele migrou para a função após ficar desempregado. “O teleatendimento emprega muita gente que está em busca de recolocação, gente mais velha, quem está procurando o primeiro emprego. Uma restrição como essa pode fechar uma porta importante”, disse.

Apesar de temer pelo futuro do seu emprego, Santos já sofreu consequências que a pressão do dia a dia do operador de telemarketing pode trazer. Em 2016, ele ficou afastado por sete meses para tratar uma depressão. “Tive que voltar ao que me fez ficar doente, porque é o meu ganha pão. Mas é muito difícil equilibrar metas, além de aguentar xingamentos de clientes. As pessoas precisam entender que estamos trabalhando. Esse é o ganha pão de muita gente”, afirmou.

Maria Edna Ferreira Mendes, de 42 anos, trabalha há 17 anos no setor de teleatendimento de uma empresa de telefonia e hoje atua em uma área de suporte ao call center. Ela afirma que o afastamento de colegas por depressão e outros problemas de saúde são corriqueiros devido ao estresse da profissão. “Eu mesma cheguei a me afastar três meses por problemas de tendinite e outros. A pressão por bater metas é tão grande que as pessoas não percebem que estão adoecendo”, afirma.

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Telemarketing do Estado de São Paulo (Sintetel SP), Mauro Cava de Britto, reitera a figura de “para-raio” do profissional de telemarketing. “Essas pessoas sofrem muita pressão psicológica, têm problemas como depressão e também físicos, com lesões repetitivas. Recebem um salário mínimo e agora correm o risco de serem demitidas.” O sindicato, que representa 250 mil trabalhadores em São Paulo afirma que, com o bloqueio de ligações, os call centers devem ser redimensionados e, com isso, esperam corte de vagas. No entanto, o dirigente sindical não soube dimensionar quantas vagas podem ser eliminadas.

Questionado sobre o impacto no setor, o Sindicato Paulista das Empresas de Relacionamento com o Cliente (Sintelmark) afirmou estar avaliando o andamento da medida e informou que somente depois dos primeiros dias de cadastro poderão medir as consequências.

Bloqueios

Em 12 horas de funcionamento, o site Não Me Perturbe recebeu 328.000 pessoas cadastradas na plataforma de bloqueios de ligação. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), responsável pela plataforma, o site teve, em média, 13.000 acessos simultâneos, com pico superior a 40.000 acessos na parte da manhã. A plataforma foi criada pelas empresas Algar, Claro, Oi, Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo após determinação da Anatel. Para fazer o cadastro, o consumidor precisa ter em mãos seu CPF e informar nome completo e e-mail. O bloqueio será efetivado em até 30 dias corridos a partir da data da solicitação.

A empresa que descumprir o cadastro e ligar para números bloqueados está sujeita a uma multa de até 50 milhões de reais. Segundo a entidade, a medida pode servir de exemplo para outros setores do telemarketing.