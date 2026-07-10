O outro jogo que Pedro Emanuel, novo técnico do Vasco, precisa ajudar a virar

O português Pedro Emanuel deve ser apresentado oficialmente como o novo técnico do Vasco assim que chegar ao Brasil, segundo a imprensa especializada. Sem contrato desde que expirou o seu vínculo com o clube Al-Fayha, da Arábia Saudita, Emanuel substituirá Renato Gaúcho no comando do time brasileiro, que ocupa a 17ª posição na tabela do Brasileirão e, portanto, está na zona de rebaixamento. Ao assegurar um bom desempenho em campo, o novo treinador também ajudará a equipe de São Januário a virar outro jogo – o das dívidas que empurraram o Vasco para a recuperação judicial no fim de 2025.

A Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que controla a equipe encerrou o ano passado com dívidas de mais de 1 bilhão de reais, dos quais, 581 milhões estão incluídos na recuperação. Segundo o parecer da auditoria independente BDO que acompanha as demonstrações financeiras de 2025, o clube sofria em dezembro com capital de giro negativo de 204,5 milhões de reais, isto é, não havia dinheiro para manter as atividades básicas. Por isso, a BDO ressaltou a necessidade de aportes de recursos para reforçar o caixa.

É verdade que alguns números melhoraram na comparação com 2024. É o caso da receita líquida, que cresceu 19% e somou 628 milhões de reais. Elevar essa cifra é algo que vai requerer a ajuda de Pedro Emanuel. Isto, porque as principais fontes de receita em 2025 foram os direitos de transmissão e as premiações conquistadas. No total, essas rubricas alcançaram 213 milhões de reais – um salto de 43% sobre o ano retrasado.

A renda gerada por patrocínios e licenciamento vem em segundo lugar com 117 milhões de reais. Também neste caso, o crescimento no ano passado foi expressivo: 95% sobre 2024. Completando o pódio, o terceiro fator que mais engordou o caixa do clube foi a bilheteria e o programa de sócio-torcedor, que contribuiu com 97 milhões de reais – 10% a mais que no ano retrasado.

Continua após a publicidade

Desse modo, quanto maior for a capacidade de reação do clube dentro de campo, maior será o potencial de faturamento. Emanuel desembarca em São Januário com a missão de comandar o Vasco em três torneios após a pausa determinada pela Fifa para a realização da Copa do Mundo de 2026: o Campeonato Brasileiro da Série A, a Copa Sulamericana e a Copa do Brasil. A equipe terminou 2025 em 14º no Brasileirão, foi vice-campeão na Copa do Brasil e caiu na fase de mata-mata da Sulamericana. Se entregar bons resultados, o técnico português devolverá a felicidade aos torcedores vascaínos, enquanto renderá um bom dinheiro à SAF. Os 603 credores que participam da recuperação judicial agradecem.