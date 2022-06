O viral do TikTok que transformou uma marca de água em unicórnio

Como outras startups, a Cirkul tinha desde de 2018 um ideia inovadora no setor de bebidas, com foco na experiência dos potenciais consumidores e um storytelling ancorado na sustentabilidade ambiental. Entretanto, o que teria um crescimento paulatino em vendas, viralizou organicamente no TikTok a partir do início de 2021 e já levou a empresa ao valor de 1 bilhão de dólares.

Milhares de usuários na rede social rival do Instagram começaram a fazer reviews de suas experiências com as garrafas da Cirkul e, como uma bola de neve, os vídeos se tornaram virais ao ponto de atingirem, conjuntamente, mais de 1 bilhão de visualizações. Segundo informações da Bloomberg, a Cirkul chegou ao título de unicónio recentemente, quando foram levantados 70 milhões de dólares em uma rodada de financiamento, gerando aumento na avaliação de mercado em mais de 500%.

A ideia da startup, a princípio, pode parecer simples. As garrafas de água da Cirkul apresentam mais de 50 sabores, até o momento, e um design personalizável. O diferencial está na possibilidade de utilizar um cartucho para “saborizar” a água inserida na garrafa, podendo variar a intensidade do sabor escolhido. Funciona como um aparelho de água. Os kits básicos com uma garrafa e dois cartuchos estão sendo vendidos por aproximadamente 20 dólares.

A rede social TikTok, da chinesa ByteDance, reforça o seu caráter de uma plataforma onde o marketing orgânico funciona e gera resultados estrondosos. Com o lema de TikTok Made Me Buy It (TikTok me fez comprar isso, em tradução livre), o boom da startup Cirkul tem milhares de precedentes, como o crescimento da empresa de roupas e acessórios de beleza The Silk Labs, o movimento de aumento de vendas de livros no Reino Unido em 2021 e, no contexto artístico, a viralização global da música Envolver da Anitta.