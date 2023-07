O novo recorde do Pix em volume de transações diárias

Por dois dias seguidos, o volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos em tempo real do Banco Central, bateu recorde. Na quinta-feira, 6, foram registradas 129,4 milhões de transações. Um dia depois, o número de transações saltou para 134,8 milhões.

Alcançado em 7 de junho, o recorde anterior era de 124,7 milhões de transações.

O Pix vem ganhando cada vez mais espaço na preferência do brasileiro. 29% de todas as transações registradas no país em 2022 foram feitas pelo Pix, contra 16% da participação em 2021. Com isso, a ferramenta superou o cartão de débito como principal meio de pagamento. Em 2021, o débito tinha 23% da participação. No ano passado, ficou com 19%.

