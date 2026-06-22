O novo recorde da BYD: 265 ônibus elétricos entregues à cidade de São Paulo

Depois dos carros, a montadora chinesa BYD mira outro mercado promissor no Brasil – o de ônibus elétricos. Neste domingo, 21, a companhia entregou 265 ônibus ao programa de renovação da frota da Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país. Com isso, a BYD cravou o recorde de maior entrega de veículos elétricos pesados já realizada no Brasil. Com o novo lote, a empresa soma agora quase 550 ônibus elétricos em circulação na capital paulista. Em todo o país, circulam 700 veículos da marca.

“Esse recorde reforça o nosso protagonismo na transformação da mobilidade urbana do Brasil”, afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD, em nota enviada à imprensa. “Essa entrega prova que a indústria nacional está pronta para avançar em projetos de eletrificação em larga escala.”

O lote da montadora é composto por dois modelos: o BW9, com capacidade para cerca de 80 passageiros, e o articulado BC22, com capacidade para 160 passageiros e com 22 metros de comprimentos. De acordo com a companhia, o modelo para 80 pessoas pode retirar até 50 carros de circulação, considerando-se uma média de 1,5 passageiros por automóvel que circula em São Paulo. Isso significa evitar o lançamento de até 204 toneladas de dióxido de carbono por ano na atmosfera.

Depois de dominar o mercado brasileiros de carros de passeio eletrificados, a BYD também tem se consolidado como a principal fornecedora de ônibus elétricos do país. Desde maio, a montadora assumiu a liderança em vendas nesse mercado.

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Os veículos entregues ontem pela BYD integram um lote maior recebido pela prefeitura. No total, a cidade ganhou 500 novos ônibus elétricos neste domingo. “Deixaremos de consumir 20 milhões de litros de óleo diesel”, afirmou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante a cerimônia de entrega. “Estamos acelerando a transição energética da maior cidade do país.”