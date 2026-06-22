ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O novo recorde da BYD: 265 ônibus elétricos entregues à cidade de São Paulo

Desde maio, a BYD assumiu a liderança do mercado brasileiro de ônibus elétricos

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h39 | Atualizado em 22 jun 2026, 10h40
Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira em São Paulo, com cabos amarelos e carros circulando. Abaixo, um rio e uma fila de ônibus verdes estacionados à beira da rodovia, com a cidade ao fundo.
RENOVAÇÃO Ônibus elétricos entregues à Prefeitura de São Paulo: BYD avança sobre o transporte público (JFDiorio/Prefeitura de São Paulo/VEJA.com)
Continua após publicidade
O novo recorde da BYD: 265 ônibus elétricos entregues à cidade de São Paulo Priorize VEJA no Google

Depois dos carros, a montadora chinesa BYD mira outro mercado promissor no Brasil – o de ônibus elétricos. Neste domingo, 21, a companhia entregou 265 ônibus ao programa de renovação da frota da Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país. Com isso, a BYD cravou o recorde de maior entrega de veículos elétricos pesados já realizada no Brasil. Com o novo lote, a empresa soma agora quase 550 ônibus elétricos em circulação na capital paulista. Em todo o país, circulam 700 veículos da marca.

“Esse recorde reforça o nosso protagonismo na transformação da mobilidade urbana do Brasil”, afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD, em nota enviada à imprensa. “Essa entrega prova que a indústria nacional está pronta para avançar em projetos de eletrificação em larga escala.”

O lote da montadora é composto por dois modelos: o BW9, com capacidade para cerca de 80 passageiros, e o articulado BC22, com capacidade para 160 passageiros e com 22 metros de comprimentos. De acordo com a companhia, o modelo para 80 pessoas pode retirar até 50 carros de circulação, considerando-se uma média de 1,5 passageiros por automóvel que circula em São Paulo. Isso significa evitar o lançamento de até 204 toneladas de dióxido de carbono por ano na atmosfera.

Depois de dominar o mercado brasileiros de carros de passeio eletrificados, a BYD também tem se consolidado como a principal fornecedora de ônibus elétricos do país. Desde maio, a montadora assumiu a liderança em vendas nesse mercado.

Siga
Continua após a publicidade

Os veículos entregues ontem pela BYD integram um lote maior recebido pela prefeitura. No total, a cidade ganhou 500 novos ônibus elétricos neste domingo. “Deixaremos de consumir 20 milhões de litros de óleo diesel”, afirmou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante a cerimônia de entrega. “Estamos acelerando a transição energética da maior cidade do país.”

Publicidade
TAGS:
automóvel
Carros
Eletricidade
Meio ambiente
Montadora
Prefeitura de São Paulo
Setor automotivo
Sustentabilidade
Transportes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).