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O novo prazo que pressiona Lula na batalha do preço do diesel

Adicional de 1,40 real por litro ao combustível importado vence nesta quinta-feira, enquanto governo tenta equilibrar preços e gastos públicos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h00
Governo Federal abriu crédito de 550 milhões de reais para subsidiar a importação de óleo diesel no país
Governo Federal abriu crédito de 550 milhões de reais para subsidiar a importação de óleo diesel no país (Reprodução/Reprodução)
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O governo Lula tem até esta quinta-feira, 12, para decidir se mantém uma das medidas adotadas para conter a pressão sobre o preço do diesel. Termina nessa data o período de vigência do subsídio adicional de 1,40 real por litro concedido aos importadores do combustível. A ajuda, criada em outubro pelo Ministério da Fazenda, pode ser prorrogada por mais trinta dias, mas ainda não há um novo período previsto no calendário divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O benefício extraordinário se soma à subvenção de 2,12 reais por litro concedida a produtores e importadores. Juntos, os dois mecanismos permitem que o diesel importado receba até 3,52 reais por litro em subsídios federais. A parcela principal foi renovada no fim de outubro e permanece prevista até 26 de novembro. O adicional, porém, depende de uma nova decisão da equipe econômica para continuar.

A situação ganhou um ingrediente político na sexta-feira, 6, quando o Congresso prorrogou por sessenta dias a vigência de medidas provisórias que sustentam o programa de subsídios. Uma delas autoriza as subvenções ao diesel; outra abre crédito extraordinário de 6,6 bilhões de reais, dos quais cerca de 5,6 bilhões são destinados ao combustível rodoviário. A extensão da autorização legal, contudo, não significa a renovação automática dos valores pagos às empresas.

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A decisão interessa especialmente ao setor de transportes. Segundo a Fazenda, mais de um quarto do diesel consumido no Brasil depende de importações, o que expõe o mercado doméstico às oscilações internacionais do petróleo, aos custos de refino e às restrições de oferta. A retirada do adicional não representaria, necessariamente, um reajuste de 1,40 real nas bombas, já que o efeito sobre os preços dependeria também das condições de abastecimento e das decisões comerciais de distribuidoras e postos.

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Para Lula, o problema é conciliar duas prioridades que nem sempre andam juntas: conter os custos dos combustíveis e limitar as despesas públicas. A manutenção dos subsídios ajuda a amortecer pressões sobre o transporte e a inflação, mas prolonga os desembolsos do Tesouro. Já a retirada de parte da ajuda pode ampliar a exposição do mercado brasileiro aos preços internacionais.

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A próxima decisão caberá à Fazenda, responsável por definir a eventual prorrogação. O prazo que se encerra nesta semana não representa, por si só, uma alta imediata do diesel, mas recoloca o governo diante de uma escolha que terá repercussões sobre o abastecimento, os preços e as contas públicas.

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