O “novo normal” que Jerome Powell vê nos Estados Unidos

A expressão “novo normal” começou a ser usada em todo mundo para descrever como as pessoas passaram a sobreviver em meio à crise causada pelo coronavírus, quando ainda não existia vacina e milhões adoeciam em decorrência do vírus. Na sexta-feira, 23, o presidente do Federal Reserve Bank, Jerome Powell, recorreu à expressão para descrever o estado da economia americana após os lockdowns que interromperam a economia do país e a alta inflacionária que puxa os juros para cima.

“Continuamos a lidar com um conjunto excepcionalmente incomum de desequilíbrios”, disse ele para empresários na sexta-feira, 23, no Fed Listens, evento criado pelo banco central americano em 2019 para as autoridades de política monetária ouvirem a opinião de atores sociais a respeito do impacto de suas decisões.

O principal fenômeno que afeta o dia a dia dos americanos é a inflação, que continua prejudicando o poder de compra principalmente das famílias de menor renda. Em julho, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) ficou em 8,5% no acumulado de 12 meses, resultado principalmente da pressão da demanda sobre a oferta e também dos baixos índices de desemprego do país que pressionam os salários. A pressão sobre os preços foi agravada ainda pela guerra da Rússia com a Ucrânia.

No Fed Listens, empresários falaram de sua preocupação com a falta de insumos e também com os gargalos na produção, além da falta de mão de obra. Representando as médias e pequenas empresas, um empresário afirmou que há uma grande dificuldade de se encontrar trabalhadores e que a rotatividade após a contratação é grande.

Para combater esse desequilíbrio econômico, o Fed continua com o ciclo de aperto de juros e, na última decisão do comitê de política monetária (Fomc, na sigla em inglês), elevou as taxas em 0,75% ponto percentual, para 3,25%, a maior desde 2008. Além disso, sinalizou que continuará perseguindo a meta de 2% de inflação, ainda que isso implique em um aumento de desemprego no início do ano que vem.