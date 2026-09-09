O novo negócio milionário de Messi no futebol

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Lionel Messi expande seu império no futebol com a aquisição do C.D. Eldense, da segunda divisão espanhola, somando-se ao UE Cornellà. O craque argentino transforma sua celebridade em um ativo empresarial, construindo um portfólio de clubes para atuar na formação de atletas e gestão, de olho na carreira pós-gramados.

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Lionel Messi está transformando a reta final da carreira em uma nova etapa de negócios no futebol.

O argentino chegou a um acordo preliminar para adquirir 100% das ações do C. D. Eldense, equipe que disputa a segunda divisão espanhola.

O negócio ainda depende da conclusão de procedimentos legais, de uma auditoria sobre a operação e da autorização do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

As ações estão atualmente nas mãos do grupo colombiano de investimentos TH Soluciones Group S. A. S. , que assumiu o controle do Eldense em outubro de 2025.

A equipe ocupa a 20ª posição da Segunda División e voltou recentemente à segunda categoria do futebol espanhol, depois de anos nas divisões regionais.

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O valor da transação não foi divulgado. O Eldense também não estabeleceu uma data para a conclusão da venda. Se aprovada, a operação fará de Messi proprietário de dois clubes na Espanha em menos de seis meses.

Uma carteira de clubes

A primeira aquisição ocorreu em abril, quando Messi comprou integralmente o UE Cornellà, da quinta divisão espanhola.

Localizado na região metropolitana de Barcelona, o clube é conhecido pelo trabalho de formação de jogadores e já revelou nomes como Jordi Alba e David Raya.

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A escolha não parece ser apenas uma aposta esportiva. A imprensa espanhola identificou no Cornellà um ativo ligado a uma das áreas mais importantes da indústria do futebol: a formação de atletas.

O clube tem histórico de gerar receitas com transferências e direitos de formação, enquanto a presença de Messi pode aumentar sua capacidade de atrair jogadores, patrocinadores e exposição comercial.

A aquisição do Eldense amplia esse projeto para um patamar profissional mais alto. O clube está em uma competição nacional com maior visibilidade e acesso a receitas superiores às das divisões inferiores, embora também enfrente custos e exigências financeiras mais elevados.

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O valor da marca Messi

A experiência com o Cornellà oferece uma indicação do potencial comercial que acompanha o nome do argentino. Poucos dias depois do anúncio da compra, o perfil do clube no Instagram ultrapassou 600 mil seguidores, superando a audiência de algumas equipes da primeira divisão espanhola. As buscas por “UE Cornellà” no Google e no YouTube também dispararam.

Esse efeito transforma a celebridade do ex-jogador em um ativo empresarial. A participação de Messi pode ajudar clubes de menor porte a obter exposição internacional, atrair novos torcedores e ampliar receitas de patrocínio, licenciamento e exploração comercial da marca.

Especialistas ouvidos pela EFE, porém, apontam que a compra de um clube não deve ser vista necessariamente como uma aplicação financeira convencional. O retorno pode vir de valorização do ativo, desenvolvimento de jogadores e novas receitas, mas a geração de lucro recorrente continua sendo um desafio para equipes de menor porte.

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Um mercado em expansão

Messi se junta a um grupo crescente de ex-jogadores e atletas em atividade que passaram a investir diretamente em clubes.

Gerard Piqué controla o Andorra, enquanto outros nomes do futebol europeu também adquiriram participações em equipes de diferentes países.

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O movimento aproxima antigos astros do futebol de uma indústria na qual eles já possuem conhecimento, reputação e redes de relacionamento.

No caso de Messi, há ainda uma dimensão geográfica. O Cornellà está próximo de Barcelona, cidade onde o argentino construiu a maior parte de sua carreira, enquanto o Eldense fica em Elda, na província de Alicante.

A proximidade com a Espanha também pode ganhar importância quando sua carreira como jogador chegar ao fim.

Próxima etapa da carreira

Messi, de 39 anos, ainda atua pelo Inter Miami, nos Estados Unidos. Ao fim de seu contrato como jogador, ele também deverá receber uma participação societária no clube americano, ampliando sua presença como proprietário no futebol.

A sequência de movimentos sugere que o argentino está construindo uma posição que vai além da exploração de sua imagem.

A compra de clubes permite participar de diferentes etapas da cadeia do futebol, da formação de atletas à gestão de equipes profissionais, e pode se tornar uma das principais frentes de negócios de Messi depois que ele deixar os gramados.