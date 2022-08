O novo modelo estudado pelo PT para substituir o teto de gastos

Na equipe econômica da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, duas coisas são certas. A primeira é que, se eleito, o ex-presidente vai derrubar a regra do teto de gastos, conforme deixou claro em diversas declarações. O petista trata a âncora fiscal implantada em 2016 no governo do ex-presidente Michel Temer – após o impeachment de Dilma Rousseff e o aumento galopante dos gastos públicos feitos para garantir a reeleição dela – como uma das amarras para o crescimento do país. A emenda constitucional limita o crescimento das despesas públicas até 2036, incluindo gastos com saúde e educação, e corrige este teto ano a ano pela inflação. “O teto de gastos foi criado para que se evitasse dar aumento na saúde, na educação, no transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham neste país”, afirmou o ex-presidente no início de agosto, durante evento em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). “Vocês sabem que eu não sou de fazer bravata, não sou de rasgar nota de dez (reais), não sou de dizer coisas que eu não acredito, mas não terá teto de gastos em lei no nosso país.”

A segunda, a despeito disso, é que será preciso que algum outro modelo surja como a âncora fiscal para suprir a ausência do teto de gastos — caso contrário, o mercado poderá ficar “nervoso”. Embora Lula minimize essa questão publicamente, sabe-se que na prática a postura deve ser diferente. “Tem muita gente que fala assim para mim: você precisa falar na responsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, fico às vezes até ofendido, porque quem não tem responsabilidade fiscal cria uma lei de teto de gastos. Quem tem responsabilidade na sua origem não precisa de lei para fazer teto de gastos”, disse Lula, durante evento com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Nada será feito de surpresa, não haverá política de surpresa, não vamos dormir de noite e à meia-noite anunciar um pacote”, afirma. Nas redes sociais, em meados de maio, o ex-presidente disse que “o que vai resolver a relação dívida/PIB é o crescimento do PIB”.

Longe dos discursos políticos, há conversas na Fundação Perseu Abramo sobre a melhor alternativa a ser adotada e também sobram críticas, entre os economistas da campanha do ex-presidente, à proposta de Paulo Guedes de revisão do teto para 2023. O time do atual ministro da Economia trabalha na elaboração de um modelo que permitiria gastar mais do que a inflação, se a dívida em relação ao PIB cair para faixas menores. “Eles já propuseram regra para dívida, de crescimento. O que o governo fala não se escreve. Eles vão soltando ideias. É um governo sem credibilidade, que trabalha no caos”, afirma o economista Guilherme Mello, um dos responsáveis pela elaboração do programa econômico de Lula. “A gente está falando claramente desde o início que vai mudar a regra fiscal, não vai ser o teto, mas vai ter outro arcabouço. Seria pouco crível da minha parte falar em uma regra específica ou em um desenho fechado agora. Geraria muito mais imprevisibilidade e perderia em credibilidade, porque você não tem como falar isso, a priori, sem um diagnóstico claro da situação econômica, fiscal e social do país, e da nova composição do Congresso Nacional e da base de apoio que o governo terá.”

Há algumas ideias na mesa. A proposta de contar apenas com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no entanto, parece improvável, porque ela não estimula uma política anticíclica, de gastar mais em períodos de crise e economizar quando o PIB e a arrecadação crescem mais. Também uma regra baseada na dívida, como a ideia do time de Guedes, não é das mais queridas, por envolver variáveis que o governo pouco tem como controlar, como, por exemplo, quando ocorre um aumento ou diminuição drástica de arrecadação. Uma alternativa seria outra regra baseada no gasto, como é o teto, mas que, em vez se ser ajustado pelo crescimento do IPCA, seja pelo avanço do PIB, e mire metas mais longas, de quatro anos, usando como base o Plano Plurianual (PPA). Fora isso, há também em discussão uma proposta de excluir-se os investimentos em capital do novo modelo. O grande problema dessa ideia é como definir o que será classificado como tal. O mercado pode não ter segurança de que essas definições não seriam alteradas sempre que interessasse politicamente ao governo e ao Congresso.