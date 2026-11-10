O negócio que já rende seis vezes mais à Embraer que os jatos comerciais

A Embraer está descobrindo que fabricar aviões não é necessariamente sua atividade mais lucrativa. Enquanto o mercado comemora a receita recorde da fabricante brasileira no terceiro trimestre, um detalhe do balanço revela uma transformação importante nos negócios da companhia: sua divisão de Serviços e Suporte gerou resultado operacional ajustado de 108 milhões de dólares, mais de seis vezes os 17 milhões registrados pela aviação comercial.

A diferença chama a atenção porque os dois segmentos apresentaram faturamento semelhante. Enquanto a venda de aviões comerciais rendeu 696 milhões de dólares no trimestre, os serviços somaram 638 milhões. O contraste aparece nas margens: 17% na área de manutenção, peças e suporte técnico, contra apenas 2,4% na fabricação de jatos comerciais. Em outras palavras, a companhia conseguiu extrair muito mais resultado de uma operação que faturou menos.

A divisão de serviços também foi a que mais cresceu no período. Sua receita avançou 30% em dólares em relação ao terceiro trimestre do ano passado, impulsionada pelo aumento da demanda em diferentes segmentos. O desempenho ajuda a explicar por que a Embraer vem ampliando investimentos em manutenção de motores, centros de treinamento e atendimento às companhias aéreas.

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Entre os projetos em andamento está a expansão das operações da OGMA, em Portugal, com a expectativa de atingir 650 milhões de dólares em receitas anuais com a nova linha de manutenção de motores até 2030. Nos Estados Unidos, a Embraer pretende ampliar em mais de 50% sua estrutura de manutenção para clientes da aviação comercial até 2027, com investimentos previstos de 70 milhões de dólares.

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O movimento representa uma mudança importante na composição dos resultados da fabricante. A Embraer continua dependendo da produção e venda de aeronaves para expandir seus negócios, mas ganha uma fonte adicional de receitas recorrentes ao atender uma frota mundial crescente. No terceiro trimestre, o resultado operacional ajustado consolidado chegou a 254,8 milhões de dólares, com margem de 10,9%. Mais do que vender aviões, a companhia está aprendendo a ganhar dinheiro durante toda a vida útil deles.