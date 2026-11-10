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O negócio que já rende seis vezes mais à Embraer que os jatos comerciais

Braço de serviços registra resultado operacional de 108 milhões de dólares no trimestre, contra 17 milhões da aviação comercial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 14h00
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Avião comercial da Embraer (Embraer/Divulgação)
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A Embraer está descobrindo que fabricar aviões não é necessariamente sua atividade mais lucrativa. Enquanto o mercado comemora a receita recorde da fabricante brasileira no terceiro trimestre, um detalhe do balanço revela uma transformação importante nos negócios da companhia: sua divisão de Serviços e Suporte gerou resultado operacional ajustado de 108 milhões de dólares, mais de seis vezes os 17 milhões registrados pela aviação comercial.

A diferença chama a atenção porque os dois segmentos apresentaram faturamento semelhante. Enquanto a venda de aviões comerciais rendeu 696 milhões de dólares no trimestre, os serviços somaram 638 milhões. O contraste aparece nas margens: 17% na área de manutenção, peças e suporte técnico, contra apenas 2,4% na fabricação de jatos comerciais. Em outras palavras, a companhia conseguiu extrair muito mais resultado de uma operação que faturou menos.

A divisão de serviços também foi a que mais cresceu no período. Sua receita avançou 30% em dólares em relação ao terceiro trimestre do ano passado, impulsionada pelo aumento da demanda em diferentes segmentos. O desempenho ajuda a explicar por que a Embraer vem ampliando investimentos em manutenção de motores, centros de treinamento e atendimento às companhias aéreas.

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Entre os projetos em andamento está a expansão das operações da OGMA, em Portugal, com a expectativa de atingir 650 milhões de dólares em receitas anuais com a nova linha de manutenção de motores até 2030. Nos Estados Unidos, a Embraer pretende ampliar em mais de 50% sua estrutura de manutenção para clientes da aviação comercial até 2027, com investimentos previstos de 70 milhões de dólares.

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O movimento representa uma mudança importante na composição dos resultados da fabricante. A Embraer continua dependendo da produção e venda de aeronaves para expandir seus negócios, mas ganha uma fonte adicional de receitas recorrentes ao atender uma frota mundial crescente. No terceiro trimestre, o resultado operacional ajustado consolidado chegou a 254,8 milhões de dólares, com margem de 10,9%. Mais do que vender aviões, a companhia está aprendendo a ganhar dinheiro durante toda a vida útil deles.

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