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Economia

O mercado quer ver para crer: UBS cobra de Lula sinais de ajuste fiscal

Banco diz que a forte queda dos ativos após a reeleição pode continuar até o governo apresentar medidas concretas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 12h06
Fachada do UBS em Manhattan, Nova York
Fachada do UBS em Manhattan, Nova York (Chris Hondros/Getty Images/VEJA)
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O mercado quer ver para crer: UBS cobra de Lula sinais de ajuste fiscal Priorize VEJA no Google

O mercado comemorou uma possibilidade antes da eleição e agora cobra outra depois dela.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira (26), o UBS afirma que investidores devem continuar céticos com os ativos brasileiros até que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresente medidas concretas para conter o avanço das despesas e estabilizar a dívida.

A mudança de humor foi brusca. A valorização recente da Bolsa e do real havia sido impulsionada, segundo o banco, pela expectativa de uma vitória de Flávio Bolsonaro e de um governo mais disposto a fazer um ajuste fiscal rápido.

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Com a reeleição de Lula, investidores passaram a rever essas posições. A B3 acionou o circuit breaker, que interrompe os negócios por 30 minutos quando o Ibovespa cai 10% em relação ao fechamento anterior.

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UBS aponta três condições

Para o banco, declarações de compromisso com o ajuste não bastam. A primeira condição para recuperar a confiança é apresentar um pacote com medidas quantificadas.

A segunda é explicar como as promessas de campanha, estimadas pelo UBS em R$ 300 bilhões, caberiam no esforço para equilibrar as contas. A terceira é demonstrar que o governo consegue aprovar as medidas no Congresso.

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O teste fiscal ocorre em um cenário de dívida elevada. Em agosto, a dívida bruta do governo geral chegou a 82,9% do PIB, ou R$ 11,1 trilhões, segundo o Banco Central.

O Fundo Monetário Internacional também aponta que o crescimento das despesas obrigatórias e as exceções às regras fiscais dificultam a consolidação das contas e pressionam a trajetória da dívida.

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Promessas de campanha entram na conta

O valor de R$ 300 bilhões citado no relatório precisa ser lido com cautela: ele reúne compromissos de natureza diferente, e não equivale necessariamente a novas despesas diretas do Orçamento. A pressão sobre as contas depende de quanto cada medida custará, de como será financiada e de seus efeitos nos próximos anos.

O governo terá ainda de demonstrar que suas propostas podem avançar no Legislativo. O relatório do UBS considera que a composição do Congresso limita a chance de uma mudança fiscal mais profunda. Sem apoio para aprovar as medidas, um pacote anunciado pode não alterar as expectativas dos investidores.

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Bolsa e real dependem da credibilidade fiscal

O UBS prevê que as ações brasileiras podem retornar aos níveis anteriores ao primeiro turno, antes da valorização associada às apostas eleitorais. O banco também vê espaço para uma desvalorização do real, embora o diferencial de juros do Brasil ainda dê sustentação à moeda.

A relação entre política fiscal e mercado passa pelos juros. Se os investidores não acreditarem que a dívida será estabilizada, o custo de financiamento pode permanecer alto, dificultando tanto a queda dos juros quanto a melhora das projeções de lucro das empresas.

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Para o mercado, portanto, o próximo passo não é outra promessa: é uma conta que feche e consiga passar pelo Congresso.

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