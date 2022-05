O mal-entendido que fez a Alibaba perder US$ 26 bilhões

Quando a emissora estatal chinesa CCTV informou que um homem com sobrenome “Ma” estava na mira da polícia em Hangzhou, sede do Alibaba, houve direta associação com o nome do magnata Jack Ma, co-fundador da companhia de e-commerce. Demonstrando a alta volatilidade no setor de tecnologia na China, as ações do Alibaba perderam 9,4% em Hong Kong, o equivalente a uma queda de 26 bilhões de dólares no seu valor de mercado durante o pregão do mercado asiático.

Em comunicado oficial, a polícia de Hangzhou esclareceu que o nome do acusado de “subversão à segurança da China” tinha uma pronúncia diferente do nome de Jack Ma. Segundo o jornal estatal Global Times, o investigado é um diretor de pesquisa e desenvolvimento de hardware em uma empresa de TI sediada na mesma cidade do Alibaba. Após o mal-entendido, os preços das ações do Alibaba recuperaram a maior parte das perdas, oscilando em queda por volta de 2%.

A sensibilidade do mercado ao acontecido tem pano de fundo. Jack Ma já teve atritos diretos com as autoridades chinesas, em especial, quando a Ant Group, divisão financeira da Alibaba, teve seu IPO interrompido após pressão do governo. Órgãos antitruste do país vêm atuando fortemente na regulação de grandes companhias, em especial, no setor de tecnologia.