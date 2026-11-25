O julgamento no STJ que pode tirar dinheiro das mãos dos aposentados
Ministros vão decidir se beneficiários do INSS podem vender créditos judiciais a bancos e fundos de investimento
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu nesta quarta-feira, 25, uma discussão que pode mudar as regras de um importante mercado para bancos, fundos de investimento e aposentados brasileiros. A corte vai decidir se beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem vender a terceiros os precatórios decorrentes de ações previdenciárias. O julgamento terá repercussão sobre processos em todo o país.
A operação funciona da seguinte maneira: aposentados e pensionistas que conquistaram na Justiça o direito de receber valores atrasados do INSS podem negociar esses créditos com investidores, aceitando um desconto em troca do recebimento antecipado do dinheiro. A controvérsia está em saber se a legislação que impede a transferência de benefícios previdenciários também se aplica a esses créditos judiciais.
A audiência pública, convocada pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, mobilizou representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), de fundos de investimento, da advocacia e de órgãos públicos. Além da legalidade das operações, o tribunal discutirá os limites da intervenção judicial nesses contratos, especialmente diante da necessidade de proteger os segurados.
Um levantamento do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em São Paulo, citado durante a audiência, analisou 622 operações homologadas em 2025 e identificou um desconto médio de 31,32% sobre o valor dos créditos.
A discussão ocorre em um momento em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também aperta as regras para a negociação de precatórios. Segundo Bernardo Ridolfi, diretor de gestão da Ridolfinvest, fundo especializado na aquisição desses ativos, o custo da escritura pública prevista na nova regulamentação pode consumir quase 4% de um crédito de 50 mil reais, reduzindo a atratividade das operações de menor valor.
“Com menos disputa, o preço piora, e quem paga a conta é o pequeno credor”, afirma Ridolfi. O julgamento ainda não tem data definida.