O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu nesta quarta-feira, 25, uma discussão que pode mudar as regras de um importante mercado para bancos, fundos de investimento e aposentados brasileiros. A corte vai decidir se beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem vender a terceiros os precatórios decorrentes de ações previdenciárias. O julgamento terá repercussão sobre processos em todo o país.

A operação funciona da seguinte maneira: aposentados e pensionistas que conquistaram na Justiça o direito de receber valores atrasados do INSS podem negociar esses créditos com investidores, aceitando um desconto em troca do recebimento antecipado do dinheiro. A controvérsia está em saber se a legislação que impede a transferência de benefícios previdenciários também se aplica a esses créditos judiciais.

A audiência pública, convocada pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, mobilizou representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), de fundos de investimento, da advocacia e de órgãos públicos. Além da legalidade das operações, o tribunal discutirá os limites da intervenção judicial nesses contratos, especialmente diante da necessidade de proteger os segurados.

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Um levantamento do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em São Paulo, citado durante a audiência, analisou 622 operações homologadas em 2025 e identificou um desconto médio de 31,32% sobre o valor dos créditos.

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A discussão ocorre em um momento em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também aperta as regras para a negociação de precatórios. Segundo Bernardo Ridolfi, diretor de gestão da Ridolfinvest, fundo especializado na aquisição desses ativos, o custo da escritura pública prevista na nova regulamentação pode consumir quase 4% de um crédito de 50 mil reais, reduzindo a atratividade das operações de menor valor.

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“Com menos disputa, o preço piora, e quem paga a conta é o pequeno credor”, afirma Ridolfi. O julgamento ainda não tem data definida.