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O investimento bilionário que a Petrobras fará para explorar petróleo na Foz do Amazonas

Exploração de petróleo na Amazônia deve chegar a 37% dos poços da estatal em 2030

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h46
Tentativa de conter alta dos combustíveis abriu crise na estatal
Na Margem Equatorial, a companhia informa que já começou a perfuração do poço Morpho (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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A Petrobras planeja investir 2,5 bilhões de dólares em exploração na Margem Equatorial entre 2026 e 2030, dentro de um programa voltado à busca de novas descobertas para recompor as reservas da companhia. No período, a empresa prevê a perfuração de 15 novos poços na região, que representam 37,5% dos 40 poços exploratórios planejados para o quinquênio.

O Plano de Negócios 2026-2030 prevê 7,1 bilhões de dólares em investimentos em exploração no período. Além dos 15 poços na Margem Equatorial, estão previstos outros 14 poços na Margem Sul e Sudeste e 11 em outras áreas, totalizando 40 novos poços entre 2026 e 2030.

A Petrobras afirma que a estratégia de exploração tem como objetivo buscar novas descobertas para a reposição de reservas. O plano também destaca o esforço para elevar o fator de recuperação dos ativos já descobertos, com iniciativas como o gerenciamento e a maximização do potencial dos reservatórios e o mapeamento de novas oportunidades.

Na Margem Equatorial, a companhia informa que já começou a perfuração do poço Morpho e que pretende seguir para a perfuração do Mãe de Ouro. O Morpho está no bloco FZA-M-59, em Amapá Águas Profundas, onde a Petrobras possui participação de 100%. O documento afirma ainda que esse poço é o primeiro de um compromisso de perfuração de oito poços em Amapá Águas Profundas.

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A Petrobras também informa que o poço Mãe de Ouro está relacionado a uma oportunidade exploratória na Bacia Potiguar. Segundo o plano, a perfuração é resultado do sucesso de uma campanha exploratória iniciada em 2023 e 2024.

No conjunto da carteira exploratória, a companhia afirma que a estratégia busca diversificar o portfólio e avançar sobre novas fronteiras. O plano registra ainda a aquisição de dez blocos na Margem Equatorial, com participação de 50% da Petrobras, totalizando 31 blocos na região.

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