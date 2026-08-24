O investimento bilionário que a Petrobras fará para explorar petróleo na Foz do Amazonas

A Petrobras planeja investir 2,5 bilhões de dólares em exploração na Margem Equatorial entre 2026 e 2030, dentro de um programa voltado à busca de novas descobertas para recompor as reservas da companhia. No período, a empresa prevê a perfuração de 15 novos poços na região, que representam 37,5% dos 40 poços exploratórios planejados para o quinquênio.

O Plano de Negócios 2026-2030 prevê 7,1 bilhões de dólares em investimentos em exploração no período. Além dos 15 poços na Margem Equatorial, estão previstos outros 14 poços na Margem Sul e Sudeste e 11 em outras áreas, totalizando 40 novos poços entre 2026 e 2030.

A Petrobras afirma que a estratégia de exploração tem como objetivo buscar novas descobertas para a reposição de reservas. O plano também destaca o esforço para elevar o fator de recuperação dos ativos já descobertos, com iniciativas como o gerenciamento e a maximização do potencial dos reservatórios e o mapeamento de novas oportunidades.

Na Margem Equatorial, a companhia informa que já começou a perfuração do poço Morpho e que pretende seguir para a perfuração do Mãe de Ouro. O Morpho está no bloco FZA-M-59, em Amapá Águas Profundas, onde a Petrobras possui participação de 100%. O documento afirma ainda que esse poço é o primeiro de um compromisso de perfuração de oito poços em Amapá Águas Profundas.

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A Petrobras também informa que o poço Mãe de Ouro está relacionado a uma oportunidade exploratória na Bacia Potiguar. Segundo o plano, a perfuração é resultado do sucesso de uma campanha exploratória iniciada em 2023 e 2024.

No conjunto da carteira exploratória, a companhia afirma que a estratégia busca diversificar o portfólio e avançar sobre novas fronteiras. O plano registra ainda a aquisição de dez blocos na Margem Equatorial, com participação de 50% da Petrobras, totalizando 31 blocos na região.