O ingrediente secreto do McDonald’s para calcular o preço dos sanduíches

O McDonald’s usa os dados de suas vendas para descobrir quanto o consumidor está disposto a pagar por um sanduíche. A rede recorre à inteligência artificial para recomendar preços por restaurante, levando em conta o comportamento da clientela. Segundo informações da agência Reuters, franqueados são pressionados para seguir as sugestões. A companhia afirma que os donos das unidades continuam livres para decidir quanto cobrar.

Uma empresa pode perder compradores quando exagera no preço, mas também deixar de ganhar dinheiro quando cobra menos do que sua clientela aceitaria desembolsar. Nesse contexto, a inteligência artificial ajuda a procurar o valor mais vantajoso para o negócio.

A discussão é importante numa rede em que quase todos os restaurantes são administrados por franqueados – pelo menos 95% das mais de 46 000 unidades do McDonald’s espalhadas pelo mundo seguem esse modelo. A matriz recebe aluguéis e royalties, parte deles vinculada às vendas. Já o empresário responsável pelo restaurante precisa descontar do faturamento os gastos com funcionários, ingredientes e outras despesas antes de saber quanto ganhou.

Essa diferença pode colocar os dois lados em desacordo. Uma redução de preços que atraia mais clientes pode elevar as vendas e beneficiar a matriz. Para o franqueado, a vantagem depende de o movimento adicional compensar a margem menor por pedido. O inverso também exige cuidado: cobrar mais pode aumentar o ganho por sanduíche, mas esvaziar o salão. A recomendação de um sistema entra, portanto, numa decisão complexa que exige equilibrar despesas, volume de vendas e lucro.

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O McDonald’s afirma que os franqueados estabelecem seus preços com o auxílio de consultores externos. Ao mesmo tempo, informa que avalia os resultados dessas decisões para verificar se os restaurantes oferecem uma relação satisfatória entre o valor cobrado e a experiência do cliente. O franqueado escolhe, mas precisa responder pelo desempenho dessa escolha.

A conclusão é óbvia: a tecnologia ajuda a definir o preço, mas é o cliente quem decide se vale a pena pagar. Se achar caro demais, vai comer em outro lugar.

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