O infortúnio de Elon Musk ao tentar financiar a compra do Twitter

O multibilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, está enfrentando uma saga para conseguir viabilizar a compra da rede social Twitter. O empresário de origem sul-africana tentou conseguir crédito por meio de três grandes instituições financeiras americanas, mas teve a solicitação de 43 bilhões de dólares negada. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a Blackstone, a Vista e a Brookfield teriam sido as gestoras de recursos procuradas por Musk, mas rejeitaram o pedido — as instituições não confirmaram.

Após ter comprado 9% das ações da empresa e ter se tornado um de seus principais acionistas, Musk anunciou o interesse em exercer a aquisição total da plataforma. Para impedir que isso aconteça, na última sexta-feira, dia 15, os membros do conselho de administração do Twitter aprovaram uma mudança temporária em suas regras de governança com o intuito de reduzir as chances de que uma só pessoa consiga, de forma imediata ou gradual, o controle de uma empresa com ações negociadas em uma bolsa de valores. Pela nova política, válida até abril de 2023, se algum investidor comprar ao menos 15% das ações sem a aprovação prévia do conselho, outros acionistas podem comprar uma porcentagem maior a um preço mais baixo que o convencional.

De acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, a Vista e a Blackstone não almejam participar de potenciais ofertas de Musk pelo Twitter. A agência também reportou que a Apollo Global Management estaria interessada em ser fiadora da compra da rede social por Musk. Caso consiga tirar esse obstáculo do caminho, Musk ainda terá de convencer os conselheiros a aprovarem o negócio. No passado, o multibilionário atacou as políticas do Twitter sobre remoção de conteúdo da plataforma e considerou-as como ataques à liberdade de expressão. Teme-se que, caso concretize a compra, a rede social seja conivente com a disseminação de fake news. “O Twitter tem um potencial extraordinário. E irei destravá-lo”, disse Musk, em documento com a proposta de compra. Hoje, as ações do Twitter, negociadas na Nasdaq, caem mais de 3%.