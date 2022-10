O índice que mantém ajuda a Bolsonaro a menos de uma semana da eleição

Atualizado em 24 out 2022, 10h29 - Publicado em 24 out 2022, 10h21

Por Luisa Purchio Atualizado em 24 out 2022, 10h29 - Publicado em 24 out 2022, 10h21

A menos de uma semana das eleições e da disputa acirrada entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o boletim Focus reduziu pela 17ª semana consecutiva a projeção da inflação para 2022. Nesta segunda-feira, 24, a pesquisa realizada com o mercado pelo Banco Central (BC) aponta para um IPCA de 5,6%, ante 5,62% na semana anterior. A diminuição é considerável frente aos 8,89% projetados no final de junho e é uma boa notícia para Bolsonaro, que no meio do ano articulou medidas para reduzir a inflação e o seu impacto no bolso do eleitor. Para o ano que vem, a projeção do IPCA pelo Focus foi reduzida de 4,97% na semana anterior para 4,94%.

Em consonância com a menor pressão sobre os preços, o mercado estima que o Banco Central manterá a Selic em 13,75%, mesmo tendo sinalizado na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que ainda havia espaço para mais ajustes – na ocasião, o Comitê havia elevado o juros em 0,5 ponto percentual. Esta semana, o grupo se reúne novamente e na quarta-feira, 26, divulgará a decisão de política monetária. Caso mantenha o índice no mesmo patamar, o BC encerrará o ciclo de alta que se iniciou em março do ano passado para conter a inflação após a Covid-19.

A projeção sobre o câmbio foi mantida em 5,20 reais tanto para esse ano quanto para 2023, enquanto a estimativa sobre o crescimento do PIB em 2022 subiu de 2,71% para 2,76%. Há um mês atrás, a projeção era de 2,67%. Já para 2023, o crescimento do país subiu de 0,59% há uma semana para 0,63%. Há um mês atrás, a perspectiva era de 0,50%.