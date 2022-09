O impulso final dos dados de emprego na campanha de Bolsonaro

A recuperação do mercado de trabalho continua a caminhada no país. No mês de agosto, foram abertos 278.639 postos de trabalho formais, segundo dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho divulgados nesta quinta-feira, 29. De janeiro a agosto, o saldo chegou a 1.853.298 postos gerados no ano, decorrente de 15.653.839 admissões e 13.800.541 desligamentos no período. A melhora do mercado de trabalho também em agosto engrossa o hall de boas notícias da economia que o presidente Jair Bolsonaro (PL) espera que o catapultem nas pesquisas de intenção de voto na reta final da campanha.

“Avanços acontecem devido à desburocratizações, digitalizações, a lei de liberdade econômica que facilitam o empreendimento no país e confiança no Governo Brasileiro”, escreveu Bolsonaro em seu perfil no Twitter ao comemorar os dados. Os dados de emprego junto a medidas tomadas pelo Ministério da Economia estão cada vez mais presentes na reta final da campanha de Bolsonaro e a nova divulgação deve esquentar as boas novas.

A recuperação do mercado de trabalho segue o curso de retomada conforme as restrições exigidas pela pandemia foram ficando mais brandas. Tanto que o setor de serviços continua liderando a criação de novas vagas. Em agosto, foram abertos 141.113 postos, seguido pela indústria (52.760), comércio, (41.886), construção civil, (35.156) e a agropecuária (7.724).

O professor da USP e especialista em relações do trabalho, José Pastore, analisa que a retomada do mercado de trabalho neste ano — medida tanto pelo Caged quanto pela PNAD do IBGE, que também contempla vagas informais — tem o fôlego da retomada da pandemia. “Um dos fatores principais foi a volta do presencial. Esse setor de comércio e serviço, o papel do presencial é muito importante. Ou você faz presencial ou não trabalha. É o caso do pequeno comércio, da cabeleireira, o cuidador e o balconista do bar”, exemplifica. Pastore também afirma que outro fator que alimenta a geração de empregos é o próprio aquecimento do mercado de trabalho. “Além da recuperação dessas ocupações que foram destruídas durante a pandemia, tem também importância o aumento da massa salarial. Não porque o salário aumentou, mas porque o emprego subiu. Então há estimulação do consumo, devido a própria geração do emprego. E´aquela roda que começa a andar, ela tem a inércia de gerar mais emprego”, analisa.

Segundo o Ministério do Trabalho, de julho de 2020 a agosto de 2022 – considerado período de retomada do emprego formal, o país registrou saldo de 5.836.476 postos de trabalho, alcançando um estoque recorde histórico de 42.531.653 empregos formais registrados no Novo Caged.