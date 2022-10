O importante recado do Banco Central a Bolsonaro e Lula

Atualizado em 26 out 2022, 19h24 - Publicado em 26 out 2022, 19h23

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Segundo o comunicado da decisão, divulgado nesta quarta-feira, 26, a decisão por manter a taxa de juros no patamar mais alto desde 2016 ocorre porque, apesar da desaceleração dos preços, há grandes riscos para a inflação. Um desses fatores, a incerteza sobre o arcabouço fiscal em 2023, está diretamente relacionado a sucessão presidencial.

Conforme a nota do colegiado, “a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos”. Tanto as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto de Jair Bolsonaro (PL) desfilam ataques ao teto de gastos, a âncora fiscal do país desde 2016, e não demostram claramente qual será o arcabouço fiscal do país a partir de 2023. Em contrapartida, ambos os candidatos enfileiram propostas que mexem no caixa do governo, como programa de transferência de renda turbinado e isenção maior na tabela do imposto de renda. Segundo levantamento feito por VEJA, para cumprir as promessas, ambos os candidatos terão que gastar ao menos 150 bilhões de reais no próximo ano.

Para Silvio Campos Neto, sócio da consultoria Tendências, a grande dúvida para 2023 é a questão fiscal e como o novo governo vai lidar com os desafios das contas públicas. “Se lidar mal acabará gerando um problema via percepção de risco e expectativas, o que geralmente pressiona o câmbio e é um fator de alta para a inflação”, diz ele. “Mas de forma geral o sinal para 2023 é de uma inflação menor que 2022, inclusive pela própria diminuição que vimos nos últimos meses. Ainda assim, não dá para o BC baixar a guarda porque ainda temos uma inflação um tanto acima da meta, portanto as apostas de queda de juros não devem tão cedo se materializar”, diz ele.