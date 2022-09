O importante alerta do Banco Central para o próximo presidente

As pressões inflacionárias são compostas por várias variantes. Vão desde o ritmo de crescimento de economias desenvolvidas até fatores climáticos, como estiagens longas, que podem influenciar o preço dos alimentos. No entanto, há outro fator com um peso tão importante quanto: a política. A condução fiscal de um governo é fator primordial para efeito sobre atividade econômica, preço dos ativos e atração de investimentos. Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira, 27, o colegiado destaca que a incerteza sobre a condução da área fiscal no próximo ano é um dos principais riscos para a inflação — que começou a desacelerar agora após quase dois anos de alta.

“No cenário doméstico, o Comitê avalia que o aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre sua trajetória a partir do próximo ano podem elevar os prêmios de risco do país e as expectativas de inflação à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal”, diz a ata da reunião do Copom. O recado do Banco Central serve tanto para o presidente Jair Bolsonaro (PL) que tenta a reeleição como para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de votos. Ambos já anunciaram durante a campanha que pretendem manter o Auxílio Brasil em 600 reais, além de pouco compromisso com o teto de gastos, a âncora fiscal do país desde 2016.

Segundo o BC, os estímulos fiscais adicionais (auxílios) que impliquem sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos são um dos principais riscos para a elevação da inflação para o próximo ano, assim como pressões inflacionárias globais.

Para o próximo ano, o BC também alerta que a incerteza gera alta na projeção para os preços administrados — aqueles que passam por decisões políticas ou reajustes periódicos pela inflação. As projeções de inflação do Copom situam-se em 5,8% para 2022, 4,6% para 2023 e 2,8% para 2024. As projeções para a inflação de preços administrados são de -4,0% para 2022, 9,3% para 2023 e 3,7% para 2024. No caso dos administrados de 2023, a incerteza é sobre a continuidade ou não da desoneração de impostos federais sobre os combustíveis. Desde julho, o governo zerou impostos federais junto com a fixação do teto do ICMS cobrado pelos estados. A medida, articulada pelo governo de Jair Bolsonaro, era uma das apostas para frear a inflação e ajudar na disputa eleitoral. Ao contrário do teto ICMS, que é permanente, os impostos federais zerados tem validade até o fim deste ano.