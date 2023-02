O impacto nocivo de petardos de Lula no BC na visão do mercado

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para inflação e para a taxa de juros tanto para este ano quanto para o próximo. Segundo o Boletim Focus, publicado nesta segunda-feira, 13, o IPCA deve encerrar 2023 em 5,79%, nona semana consecutiva de alta, e em 4% em 2024, quarta alta seguida.

Ambas as taxas estão acima das metas de inflação estipuladas, de 3,25% para este ano e 3% para o próximo. No caso deste ano, a inflação projetada está acima também do teto da meta, que vai até 4,75%. Com a inflação pressionada, o mercado também subiu a estimativa da taxa básica de juros, a Selic, para os dois anos. Em 23, para 12,75% e 10% para 24, ajuste de 0,25 pontos para cima em ambas as projeções. A piora nas perspectivas macroeconômicas do mercado ocorrem em meio aos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados mais próximos à condução da política monetária por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

A partir de meados de janeiro, Lula passou a questionar tanto as metas inflacionárias como o patamar da taxa básica de juros, em 13,75%. A escalada dos ataques tensiona os juros futuros e o câmbio, trazendo mais pressão para a inflação no país.

Nesta quinta-feira, 16, o Conselho Monetário Nacional realiza sua primeira reunião sob uma nova gestão no executivo. É o colegiado, formado por membros do alto escalão do governo federal e do Banco Central que definem as metas de inflação. Entre as pautas em discussão está uma possível alteração na meta de já para este ano. Enquanto o governo Lula defende 4,5%, o BC estaria propenso em elevar para 3,5%. Desde que o Banco Central se tornou autônomo, a autoridade monetária não conseguiu cumprir a meta de inflação, estourando o teto tanto em 2021 como em 2022.